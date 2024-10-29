Как приготовить тыкву фри: простой рецепт вкусной закуски

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель фри — любимое лакомство и детей, и взрослых, но для осеннего разнообразия можно заменить его на тыкву. Эксперты предлагают попробовать хрустящие и сладковатые ломтики тыквы фри, которые порадуют нежной текстурой и необычным вкусом.

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Для этого блюда понадобится 300 г мякоти тыквы, 320 мл растительного масла, 0,5 ч. л. чеснока, две щепотки молотого красного перца, черный перец, крупная соль и копченая паприка по вкусу. Лучше всего использовать грушевидную мускатную тыкву: очистите её от кожуры и нарежьте на ломтики длиной 7-8 см.

Нагрейте растительное масло на интенсивном огне в глубокой сковороде (обычно это занимает около 5 минут). Опускайте тыквенные брусочки в масло и обжаривайте их небольшими порциями по 3-4 минуты, пока не появится золотистая корочка.

Переложите готовую тыкву на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте с соусом на выбор: сметанным, чесночным, кисло-сладким или сырным.

Уточнения

Реце́пт — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам.

