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Как приготовить тыкву фри: простой рецепт вкусной закуски

1:12
Еда

Картофель фри — любимое лакомство и детей, и взрослых, но для осеннего разнообразия можно заменить его на тыкву. Эксперты предлагают попробовать хрустящие и сладковатые ломтики тыквы фри, которые порадуют нежной текстурой и необычным вкусом.

Как приготовить тыкву фри: простой рецепт вкусной закуски
Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

Для этого блюда понадобится 300 г мякоти тыквы, 320 мл растительного масла, 0,5 ч. л. чеснока, две щепотки молотого красного перца, черный перец, крупная соль и копченая паприка по вкусу. Лучше всего использовать грушевидную мускатную тыкву: очистите её от кожуры и нарежьте на ломтики длиной 7-8 см.

Нагрейте растительное масло на интенсивном огне в глубокой сковороде (обычно это занимает около 5 минут). Опускайте тыквенные брусочки в масло и обжаривайте их небольшими порциями по 3-4 минуты, пока не появится золотистая корочка.

Переложите готовую тыкву на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте с соусом на выбор: сметанным, чесночным, кисло-сладким или сырным.

Уточнения

Реце́пт — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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