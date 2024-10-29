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Докторская колбаса и буженина: мифы и реальность пользы

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Еда

Колбасы часто считают вредным и необязательным продуктом, однако биотехнолог Елена Литвинова опровергла это популярное мнение, указав на пользу некоторых мясных изделий.

Докторская колбаса и буженина: мифы и реальность пользы
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Представитель Университета РОСБИОТЕХ пояснила, что не все колбасы одинаково вредны. Некоторые из них могут быть источниками белка, жиров и микроэлементов, необходимых организму. Например, диетическая докторская колбаса, в 100 г которой содержится почти половина суточной нормы белков и жиров, сравнима по питательности с куриным яйцом, отметила Литвинова.

Карбонад и буженина — ещё два вида мясных продуктов, которые рекомендуются для рациона, так как они богаты важными макро- и микроэлементами.

Литвинова подчеркнула, что при умеренном употреблении и консультации с врачом эти мясные изделия могут быть частью здорового рациона, не неся скрытых угроз для здоровья.

Уточнения

Биологически значимые элементы — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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