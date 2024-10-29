Докторская колбаса и буженина: мифы и реальность пользы

Колбасы часто считают вредным и необязательным продуктом, однако биотехнолог Елена Литвинова опровергла это популярное мнение, указав на пользу некоторых мясных изделий.
Представитель Университета РОСБИОТЕХ пояснила, что не все колбасы одинаково вредны. Некоторые из них могут быть источниками белка, жиров и микроэлементов, необходимых организму. Например, диетическая докторская колбаса, в 100 г которой содержится почти половина суточной нормы белков и жиров, сравнима по питательности с куриным яйцом, отметила Литвинова.
Карбонад и буженина — ещё два вида мясных продуктов, которые рекомендуются для рациона, так как они богаты важными макро- и микроэлементами.
Литвинова подчеркнула, что при умеренном употреблении и консультации с врачом эти мясные изделия могут быть частью здорового рациона, не неся скрытых угроз для здоровья.
Биологически значимые элементы — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
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