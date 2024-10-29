Почему важно есть медленно: объяснение от нутрициолога

Не менее важно, чем мы питаемся, то, как именно мы это делаем. Нутрициолог Виктория Вишнякова объяснила, сколько времени следует уделять каждому приему пищи.
Современные люди часто попадают в две крайности: либо едят на ходу, либо затягивают прием пищи, одновременно отвлекаясь на гаджеты. Вишнякова отметила, что строгих временных рамок для еды нет, но существуют рекомендации. Например, желательно делать 20-30 жевательных движений на каждый кусочек.
"Процесс пищеварения начинается во рту: слюнные железы выделяют ферменты, которые расщепляют углеводы уже на этом этапе. Чем тщательнее мы пережевываем пищу, тем легче организму её усваивать", — рассказала Вишнякова.
Чем дольше мы едим, тем больше времени мозг получает для отправки сигнала о насыщении, предотвращая переедание.
"Если мы едим слишком быстро, то рискуем съесть лишнее, не ощутив реальной потребности", — добавила нутрициолог.
Хотя отследить количество жевательных движений сложно, эксперт рекомендует сначала подсчитать свою текущую скорость, а затем постепенно увеличить её.
Для привития привычки к более медленному питанию можно использовать и простые хитрости: стараться есть вилкой и ножом и наслаждаться едой в хорошей компании. Во время обеда или ужина можно поставить будильник, чтобы время приема пищи составляло не менее 15-30 минут, формируя полезную привычку.
Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
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