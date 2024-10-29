Почему важно есть медленно: объяснение от нутрициолога

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Не менее важно, чем мы питаемся, то, как именно мы это делаем. Нутрициолог Виктория Вишнякова объяснила, сколько времени следует уделять каждому приему пищи.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Современные люди часто попадают в две крайности: либо едят на ходу, либо затягивают прием пищи, одновременно отвлекаясь на гаджеты. Вишнякова отметила, что строгих временных рамок для еды нет, но существуют рекомендации. Например, желательно делать 20-30 жевательных движений на каждый кусочек.

"Процесс пищеварения начинается во рту: слюнные железы выделяют ферменты, которые расщепляют углеводы уже на этом этапе. Чем тщательнее мы пережевываем пищу, тем легче организму её усваивать", — рассказала Вишнякова.

Чем дольше мы едим, тем больше времени мозг получает для отправки сигнала о насыщении, предотвращая переедание.

"Если мы едим слишком быстро, то рискуем съесть лишнее, не ощутив реальной потребности", — добавила нутрициолог.

Хотя отследить количество жевательных движений сложно, эксперт рекомендует сначала подсчитать свою текущую скорость, а затем постепенно увеличить её.

Для привития привычки к более медленному питанию можно использовать и простые хитрости: стараться есть вилкой и ножом и наслаждаться едой в хорошей компании. Во время обеда или ужина можно поставить будильник, чтобы время приема пищи составляло не менее 15-30 минут, формируя полезную привычку.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

