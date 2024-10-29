Какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D

Для поддержания здоровья и красоты организму необходимы витамины, большинство из которых поступает с пищей. Зимой дефицит витамина D становится особенно актуальным, и многие начинают употреблять куриные яйца как его источник. Однако, по словам диетолога Джессики Болл, существуют более богатые на витамин D продукты.

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Болл утверждает, что витамин D содержится в форели, лососе, грибах, коровьем молоке, обогащенном растительном молоке и сардинах. Суточная потребность взрослого человека составляет 600 МЕ витамина D. Например, в 85 г форели содержится 645 МЕ, а в таком же количестве лосося — 570 МЕ.

Грибы могут обеспечить 366 МЕ витамина D на горсть, коровье молоко — 120 МЕ на стакан, а растительное молоко — от 100 до 144 МЕ на стакан. Даже две сардины дадут 46 МЕ, что превышает содержание витамина D в одном яйце.

"Сардины также содержат кальций, витамин В12 и омега-3, что делает их ценным продуктом для здоровья костей и сердца. Сардины полезны даже в консервированном виде", — добавляет Болл.

Уточнения

Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкой кишки.

