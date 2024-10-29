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Чем опасно питание в самолете — мнение экспертов

1:02
Еда

Большинство авиакомпаний предлагает питание на борту, чтобы обеспечить пассажирам комфортный перелет без чувства голода, однако эксперт по питанию Майкл Шиди рекомендует воздержаться от еды во время путешествия. Независимо от класса, будь то эконом или бизнес, дело здесь не столько в самом питании, сколько в особенностях реакции организма на высоте.

Чем опасно питание в самолете — мнение экспертов
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Шиди уверен: чтобы сохранить хорошее самочувствие, лучше отказаться от еды в полете. Из-за изменения давления пища труднее проходит по организму, что может вызывать дискомфорт.

"Из-за колебаний давления и движения самолета переваренная пища может неэффективно продвигаться в тонкую кишку, что приводит к болям, вздутию и газам", — объясняет он.

Особенно это касается людей с синдромом раздраженного кишечника, отмечает эксперт. Гастроэнтеролог из Нью-Йорка Елена Иванина подтверждает: лучше отказаться от еды во время полета, чтобы избежать неприятных ощущений.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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