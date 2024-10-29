Бразильский орех — защита для кишечника и профилактика рака

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Орехи — важный элемент здорового рациона, поскольку содержат множество полезных веществ, которые сложно найти в других продуктах. Известно, что орехи благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, помогают поддерживать молодость кожи и здоровье волос, а также могут снижать риск онкологических заболеваний.

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Недавнее исследование показало, что бразильский орех особенно полезен для защиты от рака кишечника. Этот орех значительно усиливает защитные функции пищеварительной системы и помогает нормализовать работу ЖКТ.

В бразильском орехе обнаружены вещества, которые создают в кишечнике своего рода защитный барьер, препятствующий проникновению вредоносных бактерий и токсинов.

Учёные утверждают, что ежедневное употребление всего двух бразильских орехов может существенно снизить риск развития онкологических заболеваний.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



