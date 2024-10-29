Бразильский орех — защита для кишечника и профилактика рака

Орехи — важный элемент здорового рациона, поскольку содержат множество полезных веществ, которые сложно найти в других продуктах. Известно, что орехи благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, помогают поддерживать молодость кожи и здоровье волос, а также могут снижать риск онкологических заболеваний.
Недавнее исследование показало, что бразильский орех особенно полезен для защиты от рака кишечника. Этот орех значительно усиливает защитные функции пищеварительной системы и помогает нормализовать работу ЖКТ.
В бразильском орехе обнаружены вещества, которые создают в кишечнике своего рода защитный барьер, препятствующий проникновению вредоносных бактерий и токсинов.
Учёные утверждают, что ежедневное употребление всего двух бразильских орехов может существенно снизить риск развития онкологических заболеваний.
Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.