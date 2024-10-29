Запивать ли еду водой: мнение специалистов о влиянии жидкости на пищеварение

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Вопрос о том, полезно ли запивать еду водой, до сих пор вызывает споры среди врачей. Однако большинство современных специалистов считают, что вода не влияет на пищеварение.

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Диетолог Лиза Афинская утверждает, что употребление воды после приёма пищи, наоборот, способствует нормальной работе кишечника. Единственный случай, когда вода могла бы повлиять на процесс, — это употребление огромного её количества, свыше 50 литров, что физически невозможно для человека за один раз.

А вот чай и кофе лучше не пить до и сразу после еды, особенно людям с железодефицитной анемией. Дубильные вещества, содержащиеся в этих напитках, препятствуют усвоению железа. По словам диетолога, чашечка кофе не причинит вреда, если выпить её за час до обеда, а чай лучше пить через два-три часа после еды.

Утолить жажду после приёма пищи можно не только водой, но и фруктовыми или овощными соками, добавила Лиза Афинская.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

