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Запивать ли еду водой: мнение специалистов о влиянии жидкости на пищеварение

1:06
Еда

Вопрос о том, полезно ли запивать еду водой, до сих пор вызывает споры среди врачей. Однако большинство современных специалистов считают, что вода не влияет на пищеварение.

Запивать ли еду водой: мнение специалистов о влиянии жидкости на пищеварение
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

Диетолог Лиза Афинская утверждает, что употребление воды после приёма пищи, наоборот, способствует нормальной работе кишечника. Единственный случай, когда вода могла бы повлиять на процесс, — это употребление огромного её количества, свыше 50 литров, что физически невозможно для человека за один раз.

А вот чай и кофе лучше не пить до и сразу после еды, особенно людям с железодефицитной анемией. Дубильные вещества, содержащиеся в этих напитках, препятствуют усвоению железа. По словам диетолога, чашечка кофе не причинит вреда, если выпить её за час до обеда, а чай лучше пить через два-три часа после еды.

Утолить жажду после приёма пищи можно не только водой, но и фруктовыми или овощными соками, добавила Лиза Афинская.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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