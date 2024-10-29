Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский угольный экспорт обвалился на 10% за девять месяцев
Почему собаки целуют людей: простая привязанность или способ общения?
Как выбрать идеальную тренировочную программу для себя: путеводитель по фитнес-джунглям
Аналитики назвали три региона России с самыми дорогими полисами ОСАГО
Подлодки Борей оказались лучше американских конкурентов
Журналисты перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси
Суд вынес приговор каратисту Денисенко за убийство экс-командира подлодки
Революционное открытие в лечении диабета
Индийский бизнесмен Ратан Тата завещал состояние своей собаке

Ленивые голубцы в виде запеканки: рецепт с капустой и фаршем

1:12
Еда

Запеканка — универсальное блюдо, которое готовится быстро и может быть полезным, если в основу входят овощи. Одной из лучших овощных культур для запеканки является капуста. Причём необязательно использовать свежую — квашеная капуста тоже отлично подойдёт. Кулинары рекомендуют сочетать её с мясом и сыром, а также добавить куриное яйцо, соль и немного растительного масла.

Ленивые голубцы в виде запеканки: рецепт с капустой и фаршем
Фото: flickr.com by ohmeaghan, CC BY 2.0

Квашеную капусту нужно нарезать и потушить до мягкости. После этого смешайте её с мясным фаршем, яйцом и тёртым сыром. Переложите смесь в форму для запекания. Духовку следует разогреть до 180°C, и через полчаса блюдо будет готово.

Кулинары отмечают, что для этой запеканки подойдёт любой мясной фарш — свиной, говяжий или куриный. Квашеную капусту и фарш берите в равных пропорциях, а количество соли регулируйте осторожно, так как она уже присутствует в капусте и сыре.

Запеканка из квашеной капусты и фарша может стать основным блюдом на обед или ужин и по вкусу напоминает "ленивые" голубцы.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце
Домашние животные
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце Аудио 
Противопоказания к употреблению перловки, ячки и пшена
Еда и рецепты
Противопоказания к употреблению перловки, ячки и пшена Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Революционное открытие в лечении диабета
С 1 января 2025 года: Юрист рассказала о новых выплатах для пенсионеров
Светодизайн кухни: как создать уютную атмосферу
Русагро выходит на новые горизонты зернового рынка в Африке
Эксперт по сну объяснила, что для малыша означает спать всю ночь
В российском регионе ограничат продажу алкоголя до двух часов в день
Путин сообщил, что в России остро не хватает специалистов рабочих профессий
Котлеты по-киевски. Зеленскому нужно, чтобы мясо воевало и продлевало его время у власти
Блогер Дава трогательно поздравил маму с днём рождения
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.