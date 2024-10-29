Ленивые голубцы в виде запеканки: рецепт с капустой и фаршем

Запеканка — универсальное блюдо, которое готовится быстро и может быть полезным, если в основу входят овощи. Одной из лучших овощных культур для запеканки является капуста. Причём необязательно использовать свежую — квашеная капуста тоже отлично подойдёт. Кулинары рекомендуют сочетать её с мясом и сыром, а также добавить куриное яйцо, соль и немного растительного масла.
Квашеную капусту нужно нарезать и потушить до мягкости. После этого смешайте её с мясным фаршем, яйцом и тёртым сыром. Переложите смесь в форму для запекания. Духовку следует разогреть до 180°C, и через полчаса блюдо будет готово.
Кулинары отмечают, что для этой запеканки подойдёт любой мясной фарш — свиной, говяжий или куриный. Квашеную капусту и фарш берите в равных пропорциях, а количество соли регулируйте осторожно, так как она уже присутствует в капусте и сыре.
Запеканка из квашеной капусты и фарша может стать основным блюдом на обед или ужин и по вкусу напоминает "ленивые" голубцы.
Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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