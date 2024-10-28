Как справиться с неприятным запахом кинзы

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Кориандр и кинза представляют собой одно и то же растение, отличающееся ярким и, для многих, неприятным ароматом. Этот запах вызывает дискомфорт у людей, не воспринимающих кинзу.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Кинза широко используется в кулинарии, особенно в грузинской кухне, где без нее не обходятся как салаты, так и горячие блюда. Однако странный запах часто становится причиной неприязни к этому продукту.

Нутрициолог Лариса Никитина пояснила, что аромат кинзы напоминает "клопов" из-за содержания альдегида деканаля, который составляет 60-80% эфирных масел растения. Справиться с неприятным запахом довольно просто. Альдегиды, как и многие летучие соединения, со временем теряют свою интенсивность. Если нарезанную зелень оставить на некоторое время, ее запах ослабнет.

Кроме того, характерный аромат можно уменьшить, используя "ванночки" с холодной водой. После короткого вымачивания нарезанная кинза начинает пахнуть, как апельсиновая кожура. Семена кориандра обладают приятным цитрусовым ароматом, поэтому, чтобы избежать неприятного запаха, стоит дать растению время, чтобы оно "выветрилось".

Уточнения

Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).

