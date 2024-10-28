Важность жирной морской рыбы: что нужно знать о сельди

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Жирная морская рыба должна быть частью рациона каждого человека. Для этого не обязательно выбирать самые дорогие и экзотические варианты, так как сельдь является отличным выбором. По словам диетолога и эндокринолога Елены Чуриковой, данная рыба приносит значительную пользу организму.

Фото: flickr.com by Atle Grimsby, CC BY 2.0

Сельдь обладает уникальными свойствами, даже превосходя лосося. Жирная рыба важна для поддержания когнитивного здоровья. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, способствуют улучшению памяти, мыслительных процессов и общей мозговой активности, так как являются основными компонентами клеточных мембран головного мозга.

Кроме того, витамины группы В, присутствующие в морепродуктах, необходимы для создания новых клеток и полноценного функционирования нервной системы. Наиболее доступные источники этих витаминов и кислот включают сардину, кету, скумбрию, лосося, нерку и, конечно, сельдь.

Рекомендуется употреблять рыбу как минимум два раза в неделю, а при возможности — чаще. При выборе сельди следует быть внимательным, так как она не должна быть слишком соленой, иначе ее полезные свойства могут быть нейтрализованы.

Для поддержания мозговой активности также важно включать в рацион орехи и темный шоколад, избегать вредных привычек, поддерживать физическую активность и не пропускать профилактические осмотры у лечащего врача. Ранее диетологом была названа худшая рыба для пожилых людей, так как она содержит токсины.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

