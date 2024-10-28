Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Импортная волна утихает: Россия меньше покупает морепродукты из Индии
Прорыв в офтальмологии: стволовые клетки помогают вернуть зрение
Массовая проверка документов в Шри-Ланке
Якубович признался, что получил трёхкомнатную квартиру в Москве с помощью обмана
Певице Натали спустя год после смерти мужа понадобилась помощь психологов: мой мир рухнул
Как готовить овощное пюре для первого прикорма
Почему звезды на зажигаются: секреты коричневых карликов
Оскароносная певица Адель частично оглохла из-за редкой бактерии
Эфиопский бегун Кеджелча побил мировой рекорд в полумарафоне

Важность жирной морской рыбы: что нужно знать о сельди

1:40
Еда

Жирная морская рыба должна быть частью рациона каждого человека. Для этого не обязательно выбирать самые дорогие и экзотические варианты, так как сельдь является отличным выбором. По словам диетолога и эндокринолога Елены Чуриковой, данная рыба приносит значительную пользу организму.

Важность жирной морской рыбы: что нужно знать о сельди
Фото: flickr.com by Atle Grimsby, CC BY 2.0

Сельдь обладает уникальными свойствами, даже превосходя лосося. Жирная рыба важна для поддержания когнитивного здоровья. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, способствуют улучшению памяти, мыслительных процессов и общей мозговой активности, так как являются основными компонентами клеточных мембран головного мозга.

Кроме того, витамины группы В, присутствующие в морепродуктах, необходимы для создания новых клеток и полноценного функционирования нервной системы. Наиболее доступные источники этих витаминов и кислот включают сардину, кету, скумбрию, лосося, нерку и, конечно, сельдь.

Рекомендуется употреблять рыбу как минимум два раза в неделю, а при возможности — чаще. При выборе сельди следует быть внимательным, так как она не должна быть слишком соленой, иначе ее полезные свойства могут быть нейтрализованы.

Для поддержания мозговой активности также важно включать в рацион орехи и темный шоколад, избегать вредных привычек, поддерживать физическую активность и не пропускать профилактические осмотры у лечащего врача. Ранее диетологом была названа худшая рыба для пожилых людей, так как она содержит токсины.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Популярные двигатели, которые стали легендой
Авто
Популярные двигатели, которые стали легендой Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние Дмитрий Плотников Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Последние материалы
Корнелия Манго раскрыла причину, по которой не могла забеременеть 10 лет
Как черные дыры растут и питаются: удивительные открытия
Хитрость, которая увеличит ваш расход калорий на прогулке
Чего докопались? Сарик Андреасян заявил, что кто-то проплачивает критику в его адрес 
Никита Михалков дал совет уехавшим артистам
Эксперт: чтобы победить инфляцию, нужна сильная антимонопольная служба
Как использовать лаванду в кулинарии: вы об этом не знали
Слезы, которые лечат: как эмоции влияют на здоровье глаз и организм в целом
Как сделать идеальный чизкейк: добавьте эти ингредиенты
Как выбрать лучший корм для кошек: советы по питанию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.