Как использовать лаванду в кулинарии: вы об этом не знали

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Как использовать лаванду в кулинарии

Вы можете либо измельчить цветы лаванды (идеально подходит для смешивания с сахаром), либо приготовить настой или сироп и процедить.

Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, CC BY-SA 4.0

В кулинарии рекомендуется использовать лаванду вместе с смесью трав, таких как розмарин, тимьян, душица.

Согласно средиземноморской традиции, сушеную траву лаванды используют в качестве пряности, добавляют в соусы, мясные и рыбные блюда, супы и салаты. Кроме того, экстракт лаванды улучшает вкус и придает аромат кондитерским изделиям.



Высушенные цветы растения также используются для украшения блюд. Лаванда обладает очень ярким ароматом. Поэтому ее применение в кулинарных экспериментах нужно тщательно дозировать. Лаванду добавляют в соусы, салаты и супы.

Польза чая с лавандой

Напиток обладает умеренным мочегонным эффектом и может вызвать изжогу при частом употреблении.

Цветки богаты эфирными маслами, их содержание достигает 4-5%.

Также они содержат валериановую кислоту, которая чрезвычайно полезна для сердечно-сосудистой и нервной систем.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).

