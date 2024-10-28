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Как использовать лаванду в кулинарии: вы об этом не знали

1:17
Еда

Как использовать лаванду в кулинарии

Вы можете либо измельчить цветы лаванды (идеально подходит для смешивания с сахаром), либо приготовить настой или сироп и процедить.

Как использовать лаванду в кулинарии: вы об этом не знали
Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, CC BY-SA 4.0

В кулинарии рекомендуется использовать лаванду вместе с смесью трав, таких как розмарин, тимьян, душица.

Согласно средиземноморской традиции, сушеную траву лаванды используют в качестве пряности, добавляют в соусы, мясные и рыбные блюда, супы и салаты. Кроме того, экстракт лаванды улучшает вкус и придает аромат кондитерским изделиям.
 
Высушенные цветы растения также используются для украшения блюд. Лаванда обладает очень ярким ароматом. Поэтому ее применение в кулинарных экспериментах нужно тщательно дозировать. Лаванду добавляют в соусы, салаты и супы.

Польза чая с лавандой

Напиток обладает умеренным мочегонным эффектом и может вызвать изжогу при частом употреблении.

Цветки богаты эфирными маслами, их содержание достигает 4-5%.

Также они содержат валериановую кислоту, которая чрезвычайно полезна для сердечно-сосудистой и нервной систем.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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