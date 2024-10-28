Как использовать лаванду в кулинарии: вы об этом не знали

Вы можете либо измельчить цветы лаванды (идеально подходит для смешивания с сахаром), либо приготовить настой или сироп и процедить.
В кулинарии рекомендуется использовать лаванду вместе с смесью трав, таких как розмарин, тимьян, душица.
Согласно средиземноморской традиции, сушеную траву лаванды используют в качестве пряности, добавляют в соусы, мясные и рыбные блюда, супы и салаты. Кроме того, экстракт лаванды улучшает вкус и придает аромат кондитерским изделиям.
Высушенные цветы растения также используются для украшения блюд. Лаванда обладает очень ярким ароматом. Поэтому ее применение в кулинарных экспериментах нужно тщательно дозировать. Лаванду добавляют в соусы, салаты и супы.
Напиток обладает умеренным мочегонным эффектом и может вызвать изжогу при частом употреблении.
Цветки богаты эфирными маслами, их содержание достигает 4-5%.
Также они содержат валериановую кислоту, которая чрезвычайно полезна для сердечно-сосудистой и нервной систем.
Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).
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