Как сделать идеальный чизкейк: добавьте эти ингредиенты

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Ягоды

Рассмотрите смесь клубники, черники, малины или ежевики. Вы можете выложить их слоями между чизкейком или создать фруктовую начинку.

Фото: unsplash.com by Brina Blum, PDM

Растопленный шоколад

Выбирайте между темным, молочным или белым шоколадом. Перемешайте его в тесте для создания мраморного эффекта или сбрызните сверху, когда чизкейк выпекается.

Какао-порошок

Несладкий какао-порошок можно добавить в тесто для получения насыщенного шоколадного вкуса. Отрегулируйте количество в зависимости от ваших предпочтений.

Миндаль или орехи пекан

Поджаренные и измельченные орехи придадут хрустящую текстуру. Смешайте их с корочкой или посыпьте сверху.

Фруктовый соус

Создайте соус из ваших любимых фруктов, таких как клубника или манго, чтобы дополнить сливочность чизкейка.

Цедра из цитрусовых

Натрите на терке внешнюю кожуру лимонов или апельсинов, чтобы придать ей цитрусовую свежесть.

Тертый кокос

Поджаренную или не поджаренную кокосовую стружку можно добавить в тесто или посыпать сверху.

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese «сыр» и cake «торт», буквально — «сырный пирог», «творожный пирог») — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.



