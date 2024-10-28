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Как готовить овощное пюре для первого прикорма

0:59
Еда

Современные педиатры рекомендуют начинать прикорм малышей с овощных пюре. Но какие овощи выбрать для первого знакомства? 

Как готовить овощное пюре для первого прикорма
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Для первого прикорма идеально подойдут кабачки или цветная капуста. Когда ребенок привыкнет к новому питанию, можно постепенно добавлять другие овощи, такие как брокколи, картофель, тыква, морковь и даже зеленый горошек.

При приготовлении пюре дома важно тщательно промыть овощи и очистить их от кожуры. Специалисты рекомендуют готовить овощи на пару или в духовке, поскольку такой способ сохраняет больше витаминов и минералов, делая вкус насыщеннее, чем при варке.

Готовые овощи измельчают в блендере до однородной консистенции, добавляя воду, овощной бульон, специализированные смеси для малышей или грудное молоко. При желании пюре можно дополнительно протереть через сито для более гладкой текстуры.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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