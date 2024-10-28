Как готовить овощное пюре для первого прикорма

Современные педиатры рекомендуют начинать прикорм малышей с овощных пюре. Но какие овощи выбрать для первого знакомства?
Для первого прикорма идеально подойдут кабачки или цветная капуста. Когда ребенок привыкнет к новому питанию, можно постепенно добавлять другие овощи, такие как брокколи, картофель, тыква, морковь и даже зеленый горошек.
При приготовлении пюре дома важно тщательно промыть овощи и очистить их от кожуры. Специалисты рекомендуют готовить овощи на пару или в духовке, поскольку такой способ сохраняет больше витаминов и минералов, делая вкус насыщеннее, чем при варке.
Готовые овощи измельчают в блендере до однородной консистенции, добавляя воду, овощной бульон, специализированные смеси для малышей или грудное молоко. При желании пюре можно дополнительно протереть через сито для более гладкой текстуры.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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