Как готовить овощное пюре для первого прикорма

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Современные педиатры рекомендуют начинать прикорм малышей с овощных пюре. Но какие овощи выбрать для первого знакомства?

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Для первого прикорма идеально подойдут кабачки или цветная капуста. Когда ребенок привыкнет к новому питанию, можно постепенно добавлять другие овощи, такие как брокколи, картофель, тыква, морковь и даже зеленый горошек.

При приготовлении пюре дома важно тщательно промыть овощи и очистить их от кожуры. Специалисты рекомендуют готовить овощи на пару или в духовке, поскольку такой способ сохраняет больше витаминов и минералов, делая вкус насыщеннее, чем при варке.

Готовые овощи измельчают в блендере до однородной консистенции, добавляя воду, овощной бульон, специализированные смеси для малышей или грудное молоко. При желании пюре можно дополнительно протереть через сито для более гладкой текстуры.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

