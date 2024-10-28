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Как выбрать тару для квашеной капусты: советы экспертов

1:05
Еда

Осень — самое время для заготовки квашеной капусты. Традиционно ее хранят в деревянных бочках, но есть и другие варианты, которые также сохраняют вкус и пользу.

Как выбрать тару для квашеной капусты: советы экспертов
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

По словам экспертов, для квашения капусты подойдет любая деревянная тара, не обязательно классическая бочка. Однако, если посуды из дерева под рукой нет, отличной альтернативой станет стеклянная банка. Этот вариант удобен для небольших порций: банку легко хранить, открывать и закрывать.

Керамическая посуда также отлично подходит для квашения. Керамика хорошо сохраняет влагу и аромат, но имеет свои недостатки — она хрупкая и тяжелая.

Некоторые хозяйки используют пластиковые контейнеры. Они допустимы, если на них нет предупреждений об опасности материала.

Готовую квашеную капусту можно хранить в холодильнике до 8 месяцев, а в морозилке — еще дольше. Учтите, что при заморозке часть вкуса и полезных свойств может потеряться.

Уточнения

Кера́мика — материалы, изготавливаемые из глин или их смесей с минеральными добавками (а иногда из других неорганических соединений) под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением; а также изделия из таких материалов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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