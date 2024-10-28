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Картофель с кожурой — лучший способ сохранить витамины

1:03
Еда

Картофель — неизменная основа рациона для россиян. Этот корнеплод вкусен в любом виде, но доктор Александр Мясников предложил способ, как готовить картошку с максимальной пользой.

Картофель с кожурой — лучший способ сохранить витамины
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, CC BY 2.0

Врач рассказал, что тратить время на чистку картофеля вовсе не обязательно. Напротив, именно кожура богата полезными веществами, которые стоит сохранять.

Картофельная кожура содержит витамины С и группы В, клетчатку и множество минералов. Удаляя её, мы лишаем себя значительной пользы. Поэтому наиболее полезный способ приготовления картофеля — в "мундире". Такой метод не только сохраняет витамины, но и помогает снизить гликемический индекс продукта.

Однако важно помнить, что не всю картошку можно готовить с кожурой. Если речь идет о молодом урожае, кожуру можно оставить, но старый картофель с твердой, поврежденной, позеленевшей или проросшей кожурой требует очищения перед употреблением.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ)  — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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