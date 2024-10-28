Картофель с кожурой — лучший способ сохранить витамины

Картофель — неизменная основа рациона для россиян. Этот корнеплод вкусен в любом виде, но доктор Александр Мясников предложил способ, как готовить картошку с максимальной пользой.
Врач рассказал, что тратить время на чистку картофеля вовсе не обязательно. Напротив, именно кожура богата полезными веществами, которые стоит сохранять.
Картофельная кожура содержит витамины С и группы В, клетчатку и множество минералов. Удаляя её, мы лишаем себя значительной пользы. Поэтому наиболее полезный способ приготовления картофеля — в "мундире". Такой метод не только сохраняет витамины, но и помогает снизить гликемический индекс продукта.
Однако важно помнить, что не всю картошку можно готовить с кожурой. Если речь идет о молодом урожае, кожуру можно оставить, но старый картофель с твердой, поврежденной, позеленевшей или проросшей кожурой требует очищения перед употреблением.
Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
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