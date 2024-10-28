Зачем добавлять клюкву и лук в квашеную капусту

Квашеная капуста — полезное блюдо само по себе, но её пользу можно легко усилить. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как это сделать, чтобы сохранить максимальное количество ценных веществ.
Специалист поделился рецептом, который помогает сохранить полезные свойства капусты. Для этого потребуются капуста, лук, клюква и оливковое масло. Рецепт прост: добавьте в капусту нарезанный лук и клюкву, а затем заправьте оливковым маслом.
В таком виде закуска не только укрепляет иммунитет и защищает от простуды, но и улучшает обмен веществ, поддерживает здоровье сосудов и оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, добавки помогают капусте дольше сохраняться свежей.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
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