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Зачем добавлять клюкву и лук в квашеную капусту

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Еда

Квашеная капуста — полезное блюдо само по себе, но её пользу можно легко усилить. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как это сделать, чтобы сохранить максимальное количество ценных веществ.

Зачем добавлять клюкву и лук в квашеную капусту
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Специалист поделился рецептом, который помогает сохранить полезные свойства капусты. Для этого потребуются капуста, лук, клюква и оливковое масло. Рецепт прост: добавьте в капусту нарезанный лук и клюкву, а затем заправьте оливковым маслом.

В таком виде закуска не только укрепляет иммунитет и защищает от простуды, но и улучшает обмен веществ, поддерживает здоровье сосудов и оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, добавки помогают капусте дольше сохраняться свежей.

Уточнения

Иммуните́т  человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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