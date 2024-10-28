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Почему питаться в ресторанах каждый день опасно для организма

1:16
Еда

Каждый, кто устал придумывать, что приготовить на ужин, хоть раз мечтал питаться исключительно в ресторанах. Однако врачи предупреждают, что ежедневные походы в заведения общепита могут быть опасны для здоровья.

Почему питаться в ресторанах каждый день опасно для организма
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Гастроэнтеролог и диетолог Гульназ Загитова отметила, что ресторанная еда, хотя и выглядит привлекательно, не подходит для регулярного потребления. Блюда в ресторанах предназначены скорее для удовольствия, чем для полноценного питания, способного надолго насытить и обеспечить необходимой энергией.

Ресторанные блюда, как правило, содержат много масла и соли, что может привести к отекам, вызвать проблемы с почками и повысить калорийность рациона. Готовя дома, можно контролировать количество приправ и соли, адаптируя блюда под свои нужды.

Еще один минус ресторанной еды — это многокомпонентные рецепты. Большое количество ингредиентов в блюдах может негативно сказываться на пищеварении, а экзотические компоненты и аллергены несут потенциальную угрозу здоровью.

Также стоит учитывать, что порции в ресторанах обычно невелики, и для сытости приходится заказывать дополнительные закуски или десерты.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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