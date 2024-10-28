Неправильный режим питания: как вечерние калории превращаются в лишний вес

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Бывает, что полноценный прием пищи удается устроить только к вечеру. Как это сказывается на здоровье, рассказала врач.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Терапевт Анастасия Атюнина объяснила, что привычка ограничивать себя в еде днем и устраивать сытные ужины вечером часто приводит к набору веса. Постепенно это превращается в зависимость, угрожая не только фигуре, но и общему состоянию здоровья.

Поздний ужин становится не просто приемом пищи, а способом расслабиться после напряженного дня. Однако, испытывая дефицит калорий, организм стремится восполнить его в полной мере, что нередко приводит к перееданию. Калории, полученные перед сном, не успевают переработаться и откладываются в виде жировых запасов.

Кроме того, вечерние приемы пищи могут отрицательно сказываться на качестве сна, вызывать изжогу и даже провоцировать рефлюкс, когда содержимое желудка попадает в пищевод.

Чтобы избежать проблем с весом и сном, врач рекомендует распределять дневной рацион на 3 и более приемов пищи, включая легкие перекусы.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.





