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Пшенная каша для здоровья: метаболизм, иммунитет и борьба с вирусами

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Еда

Каши — популярный выбор для завтрака, ведь они богаты клетчаткой и сложными углеводами. Они поддерживают пищеварение и полезны при разных заболеваниях, помогая организму оставаться в форме.

Пшенная каша для здоровья: метаболизм, иммунитет и борьба с вирусами
Фото: Freepik is licensed under Free license

Пшенная каша, например, способна не только улучшать здоровье, но и помочь в борьбе с лишним весом. Нутрициолог Марина Бессонова, слова которой цитирует, отмечает, что пшенка содержит уникальный проантоцианидин — соединение, ускоряющее метаболизм и положительно влияющее на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, блюда из пшенки укрепляют иммунитет, повышая сопротивляемость вирусам. Эта крупа также поддерживает кровеносную систему, так как содержит железо, медь и марганец.

В Роскачестве напоминают, что пшено полезно не только для ежедневного питания, но и для восстановления после тяжелых заболеваний, включая инсульты, инфаркты и даже переломы.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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