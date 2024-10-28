Пшенная каша для здоровья: метаболизм, иммунитет и борьба с вирусами

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Каши — популярный выбор для завтрака, ведь они богаты клетчаткой и сложными углеводами. Они поддерживают пищеварение и полезны при разных заболеваниях, помогая организму оставаться в форме.

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Пшенная каша, например, способна не только улучшать здоровье, но и помочь в борьбе с лишним весом. Нутрициолог Марина Бессонова, слова которой цитирует, отмечает, что пшенка содержит уникальный проантоцианидин — соединение, ускоряющее метаболизм и положительно влияющее на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, блюда из пшенки укрепляют иммунитет, повышая сопротивляемость вирусам. Эта крупа также поддерживает кровеносную систему, так как содержит железо, медь и марганец.

В Роскачестве напоминают, что пшено полезно не только для ежедневного питания, но и для восстановления после тяжелых заболеваний, включая инсульты, инфаркты и даже переломы.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



