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Как приготовить нежное какао с ванилью на растительном молоке

1:19
Еда

С наступлением холодов, теплый шоколадный напиток как нельзя лучше дарит уют. Осенью какао можно встретить во многих кафе, но приготовить его дома — отличная идея, ведь так можно сделать его на свой вкус.

Как приготовить нежное какао с ванилью на растительном молоке
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, PDM

Если классическое молоко или сливки не подходят, выбирайте растительные альтернативы. Специалисты предлагают попробовать кокосовое молоко с ноткой ванили — такой вариант какао получится особенно ароматным.

Для приготовления возьмите:

  • 200 мл кокосового молока,
  • 200 мл воды,
  • 3 ст. л. какао-порошка,
  • 0,5 ч. л. ванильного экстракта,
  • 2 ст. л. сиропа (по желанию, можно использовать сироп топинамбура).

Пошаговое приготовление:

  1. Разведите какао-порошок в теплой воде в сотейнике, тщательно перемешайте венчиком, чтобы избежать комочков.
  2. Добавьте кокосовое молоко, ваниль и сироп, если предпочитаете сладкий напиток.
  3. Варите какао на слабом огне 4-5 минут, помешивая.

Когда напиток готов, подавайте его в любимой кружке. Можно украсить какао шоколадной крошкой, добавить маршмеллоу или листочек мяты для свежести. Наслаждайтесь уютным теплом!

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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