Как приготовить нежное какао с ванилью на растительном молоке

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

С наступлением холодов, теплый шоколадный напиток как нельзя лучше дарит уют. Осенью какао можно встретить во многих кафе, но приготовить его дома — отличная идея, ведь так можно сделать его на свой вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, PDM

Если классическое молоко или сливки не подходят, выбирайте растительные альтернативы. Специалисты предлагают попробовать кокосовое молоко с ноткой ванили — такой вариант какао получится особенно ароматным.

Для приготовления возьмите:

200 мл кокосового молока,

200 мл воды,

3 ст. л. какао-порошка,

0,5 ч. л. ванильного экстракта,

2 ст. л. сиропа (по желанию, можно использовать сироп топинамбура).

Пошаговое приготовление:

Разведите какао-порошок в теплой воде в сотейнике, тщательно перемешайте венчиком, чтобы избежать комочков. Добавьте кокосовое молоко, ваниль и сироп, если предпочитаете сладкий напиток. Варите какао на слабом огне 4-5 минут, помешивая.

Когда напиток готов, подавайте его в любимой кружке. Можно украсить какао шоколадной крошкой, добавить маршмеллоу или листочек мяты для свежести. Наслаждайтесь уютным теплом!

Уточнения

Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха.

