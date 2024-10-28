Как приготовить нежное какао с ванилью на растительном молоке

С наступлением холодов, теплый шоколадный напиток как нельзя лучше дарит уют. Осенью какао можно встретить во многих кафе, но приготовить его дома — отличная идея, ведь так можно сделать его на свой вкус.
Если классическое молоко или сливки не подходят, выбирайте растительные альтернативы. Специалисты предлагают попробовать кокосовое молоко с ноткой ванили — такой вариант какао получится особенно ароматным.
Для приготовления возьмите:
Пошаговое приготовление:
Когда напиток готов, подавайте его в любимой кружке. Можно украсить какао шоколадной крошкой, добавить маршмеллоу или листочек мяты для свежести. Наслаждайтесь уютным теплом!
Коко́совое молоко́ — молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха.
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