Осенняя альтернатива: селедка под шубой с тыквой и ароматной заправкой

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Для тех, кто любит "Селедку под шубой", есть интересный осенний вариант с сезонной тыквой. Шеф-повар Константин Жук поделился с "Москвой 24" рецептом необычной подачи этого блюда с сезонными овощами.

Фото: freepik.com by Freepik, PDM

Чтобы приготовить осеннюю версию, вам понадобятся: 170 г сельди, 200 г картофеля, 100 г моркови, 50 г тыквы, 30 г сельдерея, 15 г жареного лука, 1 зубчик чеснока, 150 г майонеза, 50 г сметаны, укроп, соль и перец.

Приготовление:

Нарежьте картофель, морковь и тыкву крупными кусками, полейте растительным маслом и запекайте в рукаве в духовке при 180°C примерно 40 минут. Оставьте их остывать прямо в рукаве. Тем временем мелко порубите сельдь, сельдерей, чеснок и укроп, затем перемешайте с ложкой майонеза. Остывшие овощи измельчите в блендере или растолките в ступке, заправьте остатками майонеза, добавьте жареный лук, соль и перец. Для красивой подачи выстелите пиалы пищевой пленкой, оставив края свободными. Выложите овощную массу по стенкам пиалы, а в центр добавьте смесь с селедкой. Поднимите края пленки, чтобы сформировать шарик, с начинкой внутри. Закрепите форму пленкой и отправьте салат в холодильник на 15-20 минут.

Перед подачей аккуратно извлеките шарики и сервируйте на подложке из салатных листьев.

Уточнения

Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные. Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная и Тыква гигантская, широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.



