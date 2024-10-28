Осенняя альтернатива: селедка под шубой с тыквой и ароматной заправкой

Для тех, кто любит "Селедку под шубой", есть интересный осенний вариант с сезонной тыквой. Шеф-повар Константин Жук поделился с "Москвой 24" рецептом необычной подачи этого блюда с сезонными овощами.
Чтобы приготовить осеннюю версию, вам понадобятся: 170 г сельди, 200 г картофеля, 100 г моркови, 50 г тыквы, 30 г сельдерея, 15 г жареного лука, 1 зубчик чеснока, 150 г майонеза, 50 г сметаны, укроп, соль и перец.
Приготовление:
Перед подачей аккуратно извлеките шарики и сервируйте на подложке из салатных листьев.
Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные. Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная и Тыква гигантская, широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
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