В чём можно квасить капусту: три простых варианта

Хранение квашеной капусты в альтернативных ёмкостях, кроме деревянных бочек, действительно возможно и даже удобно.
Готовую квашеную капусту можно хранить в холодильнике или даже в морозильнике. Однако, стоит учитывать, что в сильном холоде часть вкуса и полезных свойств продукта могут быть потеряны.
Таким образом, выбор тары для квашения и хранения капусты зависит от предпочтений и ситуации, и каждая из вышеперечисленных альтернатив имеет свои плюсы и минусы.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию.
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