В чём можно квасить капусту: три простых варианта

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Хранение квашеной капусты в альтернативных ёмкостях, кроме деревянных бочек, действительно возможно и даже удобно.

Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Стеклянная банка является отличным вариантом для хранения небольшой порции квашеной капусты. Она удобна в использовании и сохраняет вкус и аромат продукта.

Керамическая посуда также подходит для квашения капусты, благодаря способности сохранять влагу и аромат. Важно помнить, что керамическая посуда может быть хрупкой и тяжелой.

Пластиковая тара может быть использована для хранения капусты, при условии отсутствия маркировок о вредности материала.

Готовую квашеную капусту можно хранить в холодильнике или даже в морозильнике. Однако, стоит учитывать, что в сильном холоде часть вкуса и полезных свойств продукта могут быть потеряны.

Таким образом, выбор тары для квашения и хранения капусты зависит от предпочтений и ситуации, и каждая из вышеперечисленных альтернатив имеет свои плюсы и минусы.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию.

