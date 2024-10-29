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В чём можно квасить капусту: три простых варианта

1:06
Еда

Хранение квашеной капусты в альтернативных ёмкостях, кроме деревянных бочек, действительно возможно и даже удобно.

В чём можно квасить капусту: три простых варианта
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM
  • Стеклянная банка является отличным вариантом для хранения небольшой порции квашеной капусты. Она удобна в использовании и сохраняет вкус и аромат продукта.
  • Керамическая посуда также подходит для квашения капусты, благодаря способности сохранять влагу и аромат. Важно помнить, что керамическая посуда может быть хрупкой и тяжелой.
  • Пластиковая тара может быть использована для хранения капусты, при условии отсутствия маркировок о вредности материала.

Готовую квашеную капусту можно хранить в холодильнике или даже в морозильнике. Однако, стоит учитывать, что в сильном холоде часть вкуса и полезных свойств продукта могут быть потеряны.

Таким образом, выбор тары для квашения и хранения капусты зависит от предпочтений и ситуации, и каждая из вышеперечисленных альтернатив имеет свои плюсы и минусы.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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