Оладьи на кефире с зелёным луком: по вкусу они очень похожи на пирожки с луком

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи на кефире с зелёным луком — вариант невероятно нежных и ароматных оладий, которые приятно удивят вас своим изысканным вкусом. При приготовлении этого блюда, лук и кефир добавляют особую пикантность, а также напоминают о вкусе ароматных пирожков с луком.

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Для приготовления вам понадобятся:

200 мл кефира,

200 г пшеничной муки,

пучок зелёного лука,

1 яйцо,

0.5 ч. л. соды,

0,5 ч. л. соли,

растительное масло для жарки.

Приготовление

Измельчите зелёный лук, добавьте кефиру соду, соль, яйцо и муку, тщательно перемешайте. Затем добавьте нарезанный лук и жарьте оладьи на медленном огне с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте оладьи с соусом или йогуртом.

Попробуйте украсить оладьи мелко нарезанной петрушкой и укропом — это придаст им дополнительный вкус и свежесть. Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.



Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

