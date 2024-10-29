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Оладьи на кефире с зелёным луком: по вкусу они очень похожи на пирожки с луком

1:04
Еда

Оладьи на кефире с зелёным луком — вариант невероятно нежных и ароматных оладий, которые приятно удивят вас своим изысканным вкусом. При приготовлении этого блюда, лук и кефир добавляют особую пикантность, а также напоминают о вкусе ароматных пирожков с луком.

Оладьи на кефире с зелёным луком: по вкусу они очень похожи на пирожки с луком
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для приготовления вам понадобятся:

  • 200 мл кефира,
  • 200 г пшеничной муки,
  • пучок зелёного лука,
  • 1 яйцо,
  • 0.5 ч. л. соды,
  • 0,5 ч. л. соли,
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

  1. Измельчите зелёный лук, добавьте кефиру соду, соль, яйцо и муку, тщательно перемешайте.
  2. Затем добавьте нарезанный лук и жарьте оладьи на медленном огне с обеих сторон до золотистого цвета.
  3. Подавайте оладьи с соусом или йогуртом.

Попробуйте украсить оладьи мелко нарезанной петрушкой и укропом — это придаст им дополнительный вкус и свежесть. Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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