Оладьи на кефире с зелёным луком: по вкусу они очень похожи на пирожки с луком

Оладьи на кефире с зелёным луком — вариант невероятно нежных и ароматных оладий, которые приятно удивят вас своим изысканным вкусом. При приготовлении этого блюда, лук и кефир добавляют особую пикантность, а также напоминают о вкусе ароматных пирожков с луком.
Для приготовления вам понадобятся:
Приготовление
Попробуйте украсить оладьи мелко нарезанной петрушкой и укропом — это придаст им дополнительный вкус и свежесть. Приятного аппетита!
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.
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Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.