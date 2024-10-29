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Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года

0:49
Еда

Заготовка из хрена с чесноком на зиму — отличный способ добавить остроты и вкуса вашим блюдам. Эту ароматную смесь можно использовать как приправу к мясным блюдам или как дополнение к холодцу.

Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Фото: commons.wikimedia.org by Anna reg, CC BY-SA 3.0

Для приготовления вам понадобятся:

  • 650 г корня хрена,
  • 100 г чеснока,
  • 350 мл воды,
  • 2 ч. л. соли,
  • 3 ч. л. сахара.

Приготовление

  1. Очистите и порубите крупными кусками хрен и чеснок.
  2. Затем измельчите их в блендере, добавляя постепенно кипяченую воду.
  3. Посолите, добавьте сахар и разложите полученную массу по стерилизованным банкам.
  4. Закройте и храните в холодильнике. Этот соус станет отличным дополнением к вашему столу!

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae). 

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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