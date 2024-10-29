Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года

Заготовка из хрена с чесноком на зиму — отличный способ добавить остроты и вкуса вашим блюдам. Эту ароматную смесь можно использовать как приправу к мясным блюдам или как дополнение к холодцу.
Для приготовления вам понадобятся:
Приготовление
Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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