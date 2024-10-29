Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Заготовка из хрена с чесноком на зиму — отличный способ добавить остроты и вкуса вашим блюдам. Эту ароматную смесь можно использовать как приправу к мясным блюдам или как дополнение к холодцу.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna reg, CC BY-SA 3.0

Для приготовления вам понадобятся:

650 г корня хрена,

100 г чеснока,

350 мл воды,

2 ч. л. соли,

3 ч. л. сахара.

Приготовление

Очистите и порубите крупными кусками хрен и чеснок. Затем измельчите их в блендере, добавляя постепенно кипяченую воду. Посолите, добавьте сахар и разложите полученную массу по стерилизованным банкам. Закройте и храните в холодильнике. Этот соус станет отличным дополнением к вашему столу!

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).



Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



