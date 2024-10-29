Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём

Из тыквы можно приготовить множество блюд, но сегодня мы расскажем вам, как приготовить тыкву, запечённую в изысканной глазури. Это блюдо не только порадует вас своим неповторимым вкусом, но и станет настоящим украшением вашего стола.
Для приготовления этого восхитительного блюда вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Вуаля! Ваша ароматная тыква, запечённая в изысканной глазури, готова!
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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