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Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём

1:24
Еда

Из тыквы можно приготовить множество блюд, но сегодня мы расскажем вам, как приготовить тыкву, запечённую в изысканной глазури. Это блюдо не только порадует вас своим неповторимым вкусом, но и станет настоящим украшением вашего стола.

Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём
Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

Для приготовления этого восхитительного блюда вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 800 г мякоти тыквы;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 2 столовые ложки коричневого сахара;
  • Корица, молотый мускатный орех, молотый имбирь и молотая гвоздика — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте тыкву довольно большими кусками.
  2. Растопите сливочное масло и смажьте им форму для запекания. Вы можете использовать пергаментную бумагу для удобства.
  3. Выложите нарезанную тыкву в форму в один слой.
  4. Смажьте кусочки тыквы оставшимся маслом. Теперь посыпьте каждый сахаром и указанными в рецепте пряностями.
  5. Запекайте тыкву с сахаром и специями в духовке при температуре 180 °C примерно 20 минут.
  6. Затем переверните кусочки тыквы, снова смажьте их маслом и посыпьте сахаром и специями с другой стороны. Запекайте их ещё 10 минут.

Вуаля! Ваша ароматная тыква, запечённая в изысканной глазури, готова!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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