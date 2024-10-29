Ароматная карамелизированная тыква: просто запекаем её с сахаром, корицей и имбирём

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Из тыквы можно приготовить множество блюд, но сегодня мы расскажем вам, как приготовить тыкву, запечённую в изысканной глазури. Это блюдо не только порадует вас своим неповторимым вкусом, но и станет настоящим украшением вашего стола.

Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

Для приготовления этого восхитительного блюда вам потребуются следующие ингредиенты:

800 г мякоти тыквы;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 столовые ложки коричневого сахара;

Корица, молотый мускатный орех, молотый имбирь и молотая гвоздика — по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте тыкву довольно большими кусками. Растопите сливочное масло и смажьте им форму для запекания. Вы можете использовать пергаментную бумагу для удобства. Выложите нарезанную тыкву в форму в один слой. Смажьте кусочки тыквы оставшимся маслом. Теперь посыпьте каждый сахаром и указанными в рецепте пряностями. Запекайте тыкву с сахаром и специями в духовке при температуре 180 °C примерно 20 минут. Затем переверните кусочки тыквы, снова смажьте их маслом и посыпьте сахаром и специями с другой стороны. Запекайте их ещё 10 минут.

Вуаля! Ваша ароматная тыква, запечённая в изысканной глазури, готова!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Са́хар — распространённый продовольственный товар.



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



