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Оладьи из кабачков на молоке: получаются просто нежнейшими

1:25
Еда

Оладьи из кабачков на молоке — лёгкое блюдо, которое приятно готовить, пока продолжается сезон овощей. Из-за молока и разрыхлителя текстура оладий выходит лёгкой и воздушной. Такие оладушки вкусны горячими и холодными, со сметаной или любым соусом на ваш вкус.

Оладьи из кабачков на молоке: получаются просто нежнейшими
Фото: flickr.com by psrobin, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • кабачок — 300 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л. + 70 мл для жарки;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • пшеничная мука — 4 ст. л. (с горкой).

Приготовление:

  1. В миску налить молоко, добавить соль, яйцо и растительное масло. Перемешать.
  2. Кабачок натереть на тёрке, отжать сок и добавить к смеси. Перемешать.
  3. Добавить муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом и выложить оладьи столовой ложкой.
  5. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).
  6. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Подавать оладьи из кабачков на молоке горячими или холодными, со сметаной или соусом.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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