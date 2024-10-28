Оладьи из кабачков на молоке: получаются просто нежнейшими

Оладьи из кабачков на молоке — лёгкое блюдо, которое приятно готовить, пока продолжается сезон овощей. Из-за молока и разрыхлителя текстура оладий выходит лёгкой и воздушной. Такие оладушки вкусны горячими и холодными, со сметаной или любым соусом на ваш вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавать оладьи из кабачков на молоке горячими или холодными, со сметаной или соусом.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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