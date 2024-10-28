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Как быть, если кабачковые оладьи при жарке разваливаются на части?

1:01
Еда

Кабачковые оладьи — популярное блюдо, которое любят многие. Однако иногда возникает проблема: оладьи могут разваливаться при жарке. Мы рассмотрим причины, по которым это происходит, и предложим решения для предотвращения такого исхода.

Как быть, если кабачковые оладьи при жарке разваливаются на части?
Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, CC BY 2.0

Чтобы кабачковые оладьи не разваливались при жарке, следует учесть следующие моменты:

  1. Добавьте ещё одно яйцо в тесто, чтобы связать ингредиенты и предотвратить распад оладий.
  2. Используйте больше крахмала, манки или муки, чтобы они впитали излишки сока из кабачков.
  3. Используйте тонкую и широкую лопатку для переворачивания и снятия оладий со сковороды, чтобы минимизировать повреждения.
  4. Выбирайте кабачки посуше, особенно крупные плоды, так как они содержат меньше сока.
  5. Натирайте кабачки на крупной тёрке, чтобы получить более грубую текстуру.
  6. Хорошенько отожмите натёртую массу перед использованием, чтобы удалить лишний сок.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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