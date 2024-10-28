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Запеканка из кабачков с фаршем: она понравится даже тем, кто равнодушен к кабачкам

1:38
Еда

Запеканка из кабачков с фаршем и помидорами — это питательное и ароматное блюдо, которое можно приготовить в духовке. Предварительная обжарка фарша сокращает время готовки. Рекомендуется использовать куриный фарш, так как он лёгкий и прекрасно сочетается с нейтральным вкусом кабачка.

Запеканка из кабачков с фаршем: она понравится даже тем, кто равнодушен к кабачкам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот ингредиенты, которые понадобятся для приготовления запеканки из кабачков и фарша:

  • 3 кабачка;
  • 500 г свиного фарша;
  • 4 куриных яйца;
  • 120 мл молока;
  • 2 помидора;
  • 1 репчатый лук;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 3 столовые ложки пшеничной муки;
  • чёрный молотый перец по вкусу;
  • 100 мл подсолнечного масла;
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Три средних кабачка нужно натереть на крупной тёрке и оставить на 15 минут, затем отжать сок.
  2. Одну луковицу следует мелко нарезать и обжарить на растительном масле.
  3. Затем добавить 500 граммов фарша, посолить и посыпать приправой для мяса.
  4. Три помидора нарезать кружочками, а 100 граммов твёрдого сыра натереть на крупной тёрке.
  5. Два яйца нужно взбить со сметаной (3-4 столовые ложки) и солью до однородной консистенции.
  6. Форму для запекания смазать маслом и выложить слоями: половина натёртых кабачков, фарш, оставшиеся кабачки, помидоры и залить яично-сметанной смесью.
  7. Посыпать запеканку сыром и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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