Запеканка из кабачков с фаршем: она понравится даже тем, кто равнодушен к кабачкам

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из кабачков с фаршем и помидорами — это питательное и ароматное блюдо, которое можно приготовить в духовке. Предварительная обжарка фарша сокращает время готовки. Рекомендуется использовать куриный фарш, так как он лёгкий и прекрасно сочетается с нейтральным вкусом кабачка.

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Вот ингредиенты, которые понадобятся для приготовления запеканки из кабачков и фарша:

3 кабачка;

500 г свиного фарша;

4 куриных яйца;

120 мл молока;

2 помидора;

1 репчатый лук;

100 г твёрдого сыра;

3 столовые ложки пшеничной муки;

чёрный молотый перец по вкусу;

100 мл подсолнечного масла;

соль по вкусу.

Приготовление

Три средних кабачка нужно натереть на крупной тёрке и оставить на 15 минут, затем отжать сок. Одну луковицу следует мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Затем добавить 500 граммов фарша, посолить и посыпать приправой для мяса. Три помидора нарезать кружочками, а 100 граммов твёрдого сыра натереть на крупной тёрке. Два яйца нужно взбить со сметаной (3-4 столовые ложки) и солью до однородной консистенции. Форму для запекания смазать маслом и выложить слоями: половина натёртых кабачков, фарш, оставшиеся кабачки, помидоры и залить яично-сметанной смесью. Посыпать запеканку сыром и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



