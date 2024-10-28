Запеканка из кабачков с фаршем: она понравится даже тем, кто равнодушен к кабачкам

Запеканка из кабачков с фаршем и помидорами — это питательное и ароматное блюдо, которое можно приготовить в духовке. Предварительная обжарка фарша сокращает время готовки. Рекомендуется использовать куриный фарш, так как он лёгкий и прекрасно сочетается с нейтральным вкусом кабачка.
Вот ингредиенты, которые понадобятся для приготовления запеканки из кабачков и фарша:
Приготовление
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.