Мятное печенье: свежая мята придаёт ему освежающий привкус и чудесный аромат

Мятное печенье — это простое и вкусное песочное печенье, которое легко приготовить. Оно не требует использования замороженного теста или каких-то сложных техник приготовления. Это печенье — отличный способ насладиться освежающим вкусом мяты в сочетании с простым песочным тестом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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