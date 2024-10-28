Мятное печенье: свежая мята придаёт ему освежающий привкус и чудесный аромат

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Мятное печенье — это простое и вкусное песочное печенье, которое легко приготовить. Оно не требует использования замороженного теста или каких-то сложных техник приготовления. Это печенье — отличный способ насладиться освежающим вкусом мяты в сочетании с простым песочным тестом.

Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo, PDM

Ингредиенты:

сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мята свежая — 30 г.

Приготовление:

Отделите листья мяты от стеблей и добавьте их к сахару. Измельчите смесь погружным блендером до однородной массы. Добавьте мягкое сливочное масло и яйцо в мятную смесь и снова взбейте блендером. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте эту смесь в мятную массу. Замесите тесто. Сформируйте печенье и выложите его на противень, покрытый пергаментом. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности (около 15 минут).

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.



Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

