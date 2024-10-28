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Мятное печенье: свежая мята придаёт ему освежающий привкус и чудесный аромат

1:08
Еда

Мятное печенье — это простое и вкусное песочное печенье, которое легко приготовить. Оно не требует использования замороженного теста или каких-то сложных техник приготовления. Это печенье — отличный способ насладиться освежающим вкусом мяты в сочетании с простым песочным тестом.

Мятное печенье: свежая мята придаёт ему освежающий привкус и чудесный аромат
Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo, PDM

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мята свежая — 30 г.

Приготовление:

  1. Отделите листья мяты от стеблей и добавьте их к сахару. Измельчите смесь погружным блендером до однородной массы.
  2. Добавьте мягкое сливочное масло и яйцо в мятную смесь и снова взбейте блендером.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте эту смесь в мятную массу. Замесите тесто.
  4. Сформируйте печенье и выложите его на противень, покрытый пергаментом.
  5. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности (около 15 минут).

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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