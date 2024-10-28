Галета с тыквой, яблоком и вяленой клюквой: тонкое и хрустящее тесто делается очень просто

Галета с тыквой, яблоком и сушёной клюквой — это простое, но очень вкусное блюдо. Хрустящее тесто прекрасно гармонирует со сладкой начинкой, а готовится оно очень быстро.
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Приготовление:
Гале́ты (фр galette; от старофранц. gal — валун, голыш) — сухое печенье с длительным сроком хранения.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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