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Галета с тыквой, яблоком и вяленой клюквой: тонкое и хрустящее тесто делается очень просто

1:02
Еда

Галета с тыквой, яблоком и сушёной клюквой — это простое, но очень вкусное блюдо. Хрустящее тесто прекрасно гармонирует со сладкой начинкой, а готовится оно очень быстро.

Галета с тыквой, яблоком и вяленой клюквой: тонкое и хрустящее тесто делается очень просто
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Для приготовления вам понадобятся:

  • 60 г цельнозерновой муки;
  • 140 г пшеничной муки;
  • 4 ст. л. воды;
  • щепотка соли;
  • 100 г сливочного масла;
  • 200 г тыквы;
  • 1 яблоко;
  • горсть сушёной клюквы;
  • 2 ст. л. коричневого сахара.

Приготовление:

  1. Смешайте муку, масло, соль и воду. Замесите тесто и уберите его в холодильник.
  2. Раскатайте тесто, выложите на него тонкие ломтики тыквы, дольки яблока и кусочки сливочного масла. Посыпьте начинку сахаром.
  3. Аккуратно заверните кверху края галеты, добавьте сушёную клюкву и запекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180 °C.

Уточнения

Гале́ты (фр  galette; от старофранц. gal — валун, голыш) — сухое печенье с длительным сроком хранения.
 

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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