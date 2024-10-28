Галета с тыквой, яблоком и вяленой клюквой: тонкое и хрустящее тесто делается очень просто

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Галета с тыквой, яблоком и сушёной клюквой — это простое, но очень вкусное блюдо. Хрустящее тесто прекрасно гармонирует со сладкой начинкой, а готовится оно очень быстро.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Для приготовления вам понадобятся:

60 г цельнозерновой муки;

140 г пшеничной муки;

4 ст. л. воды;

щепотка соли;

100 г сливочного масла;

200 г тыквы;

1 яблоко;

горсть сушёной клюквы;

2 ст. л. коричневого сахара.

Приготовление:

Смешайте муку, масло, соль и воду. Замесите тесто и уберите его в холодильник. Раскатайте тесто, выложите на него тонкие ломтики тыквы, дольки яблока и кусочки сливочного масла. Посыпьте начинку сахаром. Аккуратно заверните кверху края галеты, добавьте сушёную клюкву и запекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180 °C.

Уточнения

Гале́ты (фр galette; от старофранц. gal — валун, голыш) — сухое печенье с длительным сроком хранения.





Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



