Трубочки из лаваша с картофелем и сыром — пошаговый рецепт
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Трубочки из лаваша с картофелем и сыром могут стать не только прекрасным перекусом, но и ужином. Блюдо легко приготовить, а его вкус уж точно понравится домочадцам.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты
- Картофель — 500 г
- Лаваш — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Укроп — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Очистить картофель и нарезать его средними кусочками. Отварить. При желании можно добавить в воду лавровый лист.
- Размять картофель в пюре.
- Нашинковать укроп.
- Натереть сыр на крупной тёрке.
- Пропустить чеснок через пресс.
- В миске смешать картофельное пюре, укроп, сыр, чеснок и соль.
- Нарезать лаваш равными прямоугольными частями.
- Вдоль короткого края лаваша выложить начинку. Свернуть.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить трубочки. Приятного аппетита!
Уточнения
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру