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Трубочки из лаваша с картофелем и сыром — пошаговый рецепт

1:03
Еда

Трубочки из лаваша с картофелем и сыром могут стать не только прекрасным перекусом, но и ужином. Блюдо легко приготовить, а его вкус уж точно понравится домочадцам. 

Трубочки из лаваша с картофелем и сыром — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

  • Картофель — 500 г
  • Лаваш — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.
  • Укроп — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Очистить картофель и нарезать его средними кусочками. Отварить. При желании можно добавить в воду лавровый лист.
  2. Размять картофель в пюре.
  3. Нашинковать укроп.
  4. Натереть сыр на крупной тёрке.
  5. Пропустить чеснок через пресс.
  6. В миске смешать картофельное пюре, укроп, сыр, чеснок и соль. 
  7. Нарезать лаваш равными прямоугольными частями.
  8. Вдоль короткого края лаваша выложить начинку. Свернуть.
  9. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить трубочки. Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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