Трубочки из лаваша с картофелем и сыром — пошаговый рецепт

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Трубочки из лаваша с картофелем и сыром могут стать не только прекрасным перекусом, но и ужином. Блюдо легко приготовить, а его вкус уж точно понравится домочадцам.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты

Картофель — 500 г

Лаваш — 2 шт.

Твёрдый сыр — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Очистить картофель и нарезать его средними кусочками. Отварить. При желании можно добавить в воду лавровый лист. Размять картофель в пюре. Нашинковать укроп. Натереть сыр на крупной тёрке. Пропустить чеснок через пресс. В миске смешать картофельное пюре, укроп, сыр, чеснок и соль. Нарезать лаваш равными прямоугольными частями. Вдоль короткого края лаваша выложить начинку. Свернуть. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить трубочки. Приятного аппетита!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки.

