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Хрустящие драники без муки: секретный ингредиент опытных хозяек

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Еда

Для приготовления картофельных оладий обычно берут картофель, муку, яйца, лук, растительное масло и специи.

Хрустящие драники без муки: секретный ингредиент опытных хозяек
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Многие уверены, что без муки драники не обойдутся, иначе они могут развалиться при жарке. Однако опытные хозяйки нашли альтернативу: муку можно заменить другим "связывающим" компонентом, который придаст оладьям хрустящую корочку и сделает вкус более интересным.

Эта замена — измельчённые овсяные хлопья. Их добавляют в таком же количестве, что и муку: если на тесто обычно уходит две столовые ложки муки, то на это же количество можно положить овсяные хлопья.

Результат — необыкновенно хрустящие и аппетитные драники, с ярким вкусом, который наверняка понравится всем домочадцам.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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