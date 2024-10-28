Чем заменить томатную пасту: три простых варианта, которые всегда под рукой

Томатная паста — частый ингредиент, добавляющий насыщенный вкус в самые разные блюда, поэтому она столь популярна в кулинарии. Однако бывает, что её нет под рукой, но это не повод отказываться от задуманного рецепта. Есть несколько простых замен, которые помогут сохранить вкус блюда.
Консервированные помидоры
Если у вас есть баночка консервированных помидоров, считайте проблему решённой. Чтобы получить замену томатной пасты, снимите кожицу с помидоров и измельчите их в блендере — результат получится ничуть не хуже оригинала.
Томатный сок
Натуральный томатный сок, особенно если он вкусный и качественный, тоже подойдёт в качестве замены. Учтите, что потребуется больше сока, чтобы сохранить насыщенный вкус в блюде.
Свежие помидоры
Хотя свежие помидоры не дают такой концентрации вкуса, как томатная паста, они тоже могут справиться с задачей. Некоторые хозяйки просто добавляют их в состав рецепта, а другие — делают надрез на кожуре возле плодоножки, обдают кипятком, снимают кожуру, затем измельчают с добавлением небольшого количества соли и сахара.
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.
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