Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях

Вам понадобится печенье "Дамские пальчики", крепкий кофе (охлажденный), какао-порошок, яйца, сахар, сыр маскарпоне и ванильный экстракт.
Отделите желтки от белков. В миске взбейте яичные желтки с сахаром, пока они не станут кремообразными. Добавьте сыр маскарпоне и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте до однородной массы.
В отдельной миске взбейте яичные белки до тех пор, пока они не станут жесткими. Это значит, что они должны иметь пышную текстуру.
Аккуратно всыпьте взбитые яичные белки в сливочную смесь. Тщательно перемешайте их вместе, чтобы смесь получилась легкой и пушистой.
Окуните каждое печенье в остывший кофе.
Обязательно покройте обе стороны, но не замачивайте их слишком долго, иначе они станут слишком размокшими.
Выложите слой размоченных дамских пальчиков в посуду. Сверху выложите слой кремовой смеси.
Повторяйте этот процесс, чередуя слои, пока у вас не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен стать крем.
Просейте какао-порошок поверх тирамису. Это придает ему приятный завершающий штрих и добавляет аромата.
Накройте тирамису полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа или на ночь. Это позволяет вкусам смешаться, а десерту правильно застыть.
Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
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