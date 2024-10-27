Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Константину Меладзе выдали украинский паспорт без отчества: пережиток советского прошлого
Магия света и скал: невероятные пейзажи каньона Антилопы
Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги
Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами
Санкции против России: Китай критически реагирует на действия США
Сколько фруктозы можно есть в день, чтобы не навредить здоровью
Как правильно собирать листья в лесу для дачи
Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы

Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях

1:45
Еда

Соберите ингредиенты

Вам понадобится печенье "Дамские пальчики", крепкий кофе (охлажденный), какао-порошок, яйца, сахар, сыр маскарпоне и ванильный экстракт.

Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Приготовьте кремовую смесь

Отделите желтки от белков. В миске взбейте яичные желтки с сахаром, пока они не станут кремообразными. Добавьте сыр маскарпоне и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Взбивайте яичные белки

В отдельной миске взбейте яичные белки до тех пор, пока они не станут жесткими. Это значит, что они должны иметь пышную текстуру.

Соедините сливки и яичные белки

Аккуратно всыпьте взбитые яичные белки в сливочную смесь. Тщательно перемешайте их вместе, чтобы смесь получилась легкой и пушистой.

Подготовьте дамские пальчики

Окуните каждое печенье в остывший кофе.

Обязательно покройте обе стороны, но не замачивайте их слишком долго, иначе они станут слишком размокшими.

Выложите тирамису слоями

Выложите слой размоченных дамских пальчиков в посуду. Сверху выложите слой кремовой смеси.

Повторяйте этот процесс, чередуя слои, пока у вас не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен стать крем.

Посыпка какао-порошком

Просейте какао-порошок поверх тирамису. Это придает ему приятный завершающий штрих и добавляет аромата.

Охладите

Накройте тирамису полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа или на ночь. Это позволяет вкусам смешаться, а десерту правильно застыть.

 

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Домашние животные
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Популярное
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зелёный чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Последние материалы
Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги
Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами
Санкции против России: Китай критически реагирует на действия США
Сколько фруктозы можно есть в день, чтобы не навредить здоровью
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой
Как правильно собирать листья в лесу для дачи
Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы
Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях
Помятый Леонардо Ди Каприо снялся в предвыборном ролике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.