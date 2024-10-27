Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Соберите ингредиенты

Вам понадобится печенье "Дамские пальчики", крепкий кофе (охлажденный), какао-порошок, яйца, сахар, сыр маскарпоне и ванильный экстракт.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Приготовьте кремовую смесь

Отделите желтки от белков. В миске взбейте яичные желтки с сахаром, пока они не станут кремообразными. Добавьте сыр маскарпоне и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте до однородной массы.

Взбивайте яичные белки

В отдельной миске взбейте яичные белки до тех пор, пока они не станут жесткими. Это значит, что они должны иметь пышную текстуру.

Соедините сливки и яичные белки

Аккуратно всыпьте взбитые яичные белки в сливочную смесь. Тщательно перемешайте их вместе, чтобы смесь получилась легкой и пушистой.

Подготовьте дамские пальчики

Окуните каждое печенье в остывший кофе.

Обязательно покройте обе стороны, но не замачивайте их слишком долго, иначе они станут слишком размокшими.

Выложите тирамису слоями

Выложите слой размоченных дамских пальчиков в посуду. Сверху выложите слой кремовой смеси.

Повторяйте этот процесс, чередуя слои, пока у вас не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен стать крем.

Посыпка какао-порошком

Просейте какао-порошок поверх тирамису. Это придает ему приятный завершающий штрих и добавляет аромата.

Охладите

Накройте тирамису полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа или на ночь. Это позволяет вкусам смешаться, а десерту правильно застыть.

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

