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Баклажаны с рисом и йогуртом: готовим потрясающе вкусное блюдо без мяса

1:45
Еда

Баклажаны, фаршированные рисом и овощами, — это вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это блюдо готовится из баклажанов, варёного риса, помидоров, репчатого лука, натурального йогурта, пармезана и топлёного масла.

Баклажаны с рисом и йогуртом: готовим потрясающе вкусное блюдо без мяса
Фото: commons.wikimedia.org by Marcuscalabresus, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для баклажанов с рисом и йогуртом:

  • 6 баклажанов;
  • 150 мл оливкового масла;
  • 6 столовых ложек длиннозёрного риса;
  • 50 грамм панировочных сухарей;
  • 50 грамм сливочного масла;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 500 грамм помидоров;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • соль по вкусу;
  • 200 грамм йогурта;
  • молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. На сковороде разогрейте сливочное масло (50 грамм) и 50 мл оливкового, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте 5 минут.
  2. Затем добавьте мелко нарезанные помидоры и жарьте на среднем огне, помешивая, ещё 15 минут. Дайте соусу остыть и измельчите его в блендере.
  3. Разрежьте баклажаны пополам вдоль, нарежьте мякоть ножом, посолите и уложите в форму для запекания. Полейте оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
  4. В это время сварите рис.
  5. Достаньте баклажаны из духовки, дайте им немного остыть, затем аккуратно извлеките мякоть чайной ложкой. Удалите семена и нарежьте мякоть.
  6. Соедините баклажаны с рисом и йогуртовым соусом, посолите и поперчите по вкусу.
  7. Запекайте фаршированные баклажаны в течение 25 минут.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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