Баклажаны с рисом и йогуртом: готовим потрясающе вкусное блюдо без мяса

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны, фаршированные рисом и овощами, — это вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это блюдо готовится из баклажанов, варёного риса, помидоров, репчатого лука, натурального йогурта, пармезана и топлёного масла.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcuscalabresus, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для баклажанов с рисом и йогуртом:

6 баклажанов;

150 мл оливкового масла;

6 столовых ложек длиннозёрного риса;

50 грамм панировочных сухарей;

50 грамм сливочного масла;

1 головка репчатого лука;

500 грамм помидоров;

1 чайная ложка сахара;

соль по вкусу;

200 грамм йогурта;

молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

На сковороде разогрейте сливочное масло (50 грамм) и 50 мл оливкового, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте 5 минут. Затем добавьте мелко нарезанные помидоры и жарьте на среднем огне, помешивая, ещё 15 минут. Дайте соусу остыть и измельчите его в блендере. Разрежьте баклажаны пополам вдоль, нарежьте мякоть ножом, посолите и уложите в форму для запекания. Полейте оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. В это время сварите рис. Достаньте баклажаны из духовки, дайте им немного остыть, затем аккуратно извлеките мякоть чайной ложкой. Удалите семена и нарежьте мякоть. Соедините баклажаны с рисом и йогуртовым соусом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте фаршированные баклажаны в течение 25 минут.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

