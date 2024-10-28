Баклажаны с рисом и йогуртом: готовим потрясающе вкусное блюдо без мяса

Баклажаны, фаршированные рисом и овощами, — это вкусное и сытное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это блюдо готовится из баклажанов, варёного риса, помидоров, репчатого лука, натурального йогурта, пармезана и топлёного масла.
Фото: commons.wikimedia.org by Marcuscalabresus, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты для баклажанов с рисом и йогуртом:
6 баклажанов;
150 мл оливкового масла;
6 столовых ложек длиннозёрного риса;
50 грамм панировочных сухарей;
50 грамм сливочного масла;
1 головка репчатого лука;
500 грамм помидоров;
1 чайная ложка сахара;
соль по вкусу;
200 грамм йогурта;
молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
На сковороде разогрейте сливочное масло (50 грамм) и 50 мл оливкового, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте 5 минут.
Затем добавьте мелко нарезанные помидоры и жарьте на среднем огне, помешивая, ещё 15 минут. Дайте соусу остыть и измельчите его в блендере.
Разрежьте баклажаны пополам вдоль, нарежьте мякоть ножом, посолите и уложите в форму для запекания. Полейте оливковым маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
В это время сварите рис.
Достаньте баклажаны из духовки, дайте им немного остыть, затем аккуратно извлеките мякоть чайной ложкой. Удалите семена и нарежьте мякоть.
Соедините баклажаны с рисом и йогуртовым соусом, посолите и поперчите по вкусу.
Запекайте фаршированные баклажаны в течение 25 минут.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).