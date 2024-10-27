Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетическая шарлотка без сахара — это вкусное и полезное блюдо, которое подойдёт для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Этот десерт готовится из натуральных ингредиентов, таких как овсяные хлопья, творог, яйца, яблоки и специи.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Овсяные хлопья (не быстрого приготовления) — 50 г

Творог — 200 г

Яйца — 2 шт.

Яблоки — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — 5 г

Молотая корица — 5 г

Приготовление:

Измельчите овсяные хлопья в муку. Разбейте яйца в большую миску и взбейте их миксером до гладкой светлой массы. Смешайте овсяную муку с разрыхлителем, ванилином и корицей. Добавьте в яичную массу творог и муку, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Яблоки промойте, обсушите и удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками, добавьте в тесто и перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и вылейте в неё тесто. Выпекайте шарлотку около 50 минут до золотистого цвета.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

