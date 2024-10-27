Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта

Диетическая шарлотка без сахара — это вкусное и полезное блюдо, которое подойдёт для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Этот десерт готовится из натуральных ингредиентов, таких как овсяные хлопья, творог, яйца, яблоки и специи.
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
Овсяные хлопья (не быстрого приготовления) — 50 г
Творог — 200 г
Яйца — 2 шт.
Яблоки — 2 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ванилин — 5 г
Молотая корица — 5 г
Приготовление:
Измельчите овсяные хлопья в муку.
Разбейте яйца в большую миску и взбейте их миксером до гладкой светлой массы.
Смешайте овсяную муку с разрыхлителем, ванилином и корицей.
Добавьте в яичную массу творог и муку, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Яблоки промойте, обсушите и удалите сердцевинки.
Нарежьте яблоки крупными кубиками, добавьте в тесто и перемешайте.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Смажьте форму для выпечки растительным маслом и вылейте в неё тесто.
Выпекайте шарлотку около 50 минут до золотистого цвета.
Уточнения
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.