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Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта

1:19
Еда

Диетическая шарлотка без сахара — это вкусное и полезное блюдо, которое подойдёт для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Этот десерт готовится из натуральных ингредиентов, таких как овсяные хлопья, творог, яйца, яблоки и специи.

Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья (не быстрого приготовления) — 50 г
  • Творог — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Яблоки — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — 5 г
  • Молотая корица — 5 г

Приготовление:

  1. Измельчите овсяные хлопья в муку.
  2. Разбейте яйца в большую миску и взбейте их миксером до гладкой светлой массы.
  3. Смешайте овсяную муку с разрыхлителем, ванилином и корицей.
  4. Добавьте в яичную массу творог и муку, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  5. Яблоки промойте, обсушите и удалите сердцевинки.
  6. Нарежьте яблоки крупными кубиками, добавьте в тесто и перемешайте.
  7. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  8. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и вылейте в неё тесто.
  9. Выпекайте шарлотку около 50 минут до золотистого цвета.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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