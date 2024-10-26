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Фаршированные помидоры с сыром и ореховым соусом — пошаговый рецепт

1:04
Еда

Фаршированные помидоры с сыром и ореховым соусом станут чудесной закуской к столу. Блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фаршированные помидоры с сыром и ореховым соусом — пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты

  • Помидор — 600 г
  • Сыр рикотта — 170 г
  • Укроп — 50 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Орехи — 50 г
  • Петрушка — 20 г
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Срезать у помидоров верхнюю часть. Извлечь мякоть с помощью ложки.
  2. Нашинковать петрушку и укроп.
  3. Пропустить чеснок через пресс.
  4. В миске смешать укроп, чеснок, сыр рикотту и соль. Начинка готова.
  5. Измельчить орехи.
  6. В другой ёмкости соединить оливковое масло, соль, петрушку и орехи. Тщательно перемешать.
  7. Заполнить помидоры сырной начинкой и полить получившимся соусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Рико́тта — традиционный итальянский сывороточный сыр.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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