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Овощное соте с баклажанами: благодаря секретному ингредиенту блюдо приобретает пикантный вкус

1:46
Еда

Овощное соте с баклажанами — это не только замечательный гарнир к рыбе или мясу, но и превосходный соус к пасте или полноценное блюдо. Для его приготовления рекомендуется использовать сезонные овощи, выращенные на грядке: баклажаны, молодую морковь и спелые помидоры.

Овощное соте с баклажанами: благодаря секретному ингредиенту блюдо приобретает пикантный вкус
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

В этом рецепте есть один секретный ингредиент — кислое яблоко, которое придает соусу неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

  • 5 баклажанов
  • 8 помидоров
  • 1 репчатый лук
  • 1 морковь
  • 1 яблоко
  • 1 сладкий перец
  • 1 перец чили (по желанию)
  • 4 зубчика чеснока
  • Соль и сахар по вкусу
  • полпучка укропа
  • 2 столовые ложки растительного масла

Процесс приготовления:

  1. Ошпарьте помидоры кипятком, снимите с них кожицу и нарежьте кубиками.
  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкими кружочками, чеснок — мелко порубите. Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте небольшими ломтиками.
  3. В глубоком сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
  4. Добавьте перец и жарьте еще 5 минут. Затем положите помидоры и тушите на среднем огне 10 минут.
  5. В середине тушения добавьте перец чили и чеснок, а также нарезанное яблоко. Продолжайте жарить еще 5 минут.
  6. Посолите, поперчите и добавьте сахар по вкусу. Положите баклажаны, перемешайте и жарьте 5 минут без крышки, затем накройте крышкой и тушите до готовности (10-15 минут).
  7. Посыпьте соте укропом, выключите огонь и дайте блюду настояться 20-30 минут.

Уточнения

Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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