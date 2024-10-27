Овощное соте с баклажанами: благодаря секретному ингредиенту блюдо приобретает пикантный вкус

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Овощное соте с баклажанами — это не только замечательный гарнир к рыбе или мясу, но и превосходный соус к пасте или полноценное блюдо. Для его приготовления рекомендуется использовать сезонные овощи, выращенные на грядке: баклажаны, молодую морковь и спелые помидоры.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

В этом рецепте есть один секретный ингредиент — кислое яблоко, которое придает соусу неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

5 баклажанов

8 помидоров

1 репчатый лук

1 морковь

1 яблоко

1 сладкий перец

1 перец чили (по желанию)

4 зубчика чеснока

Соль и сахар по вкусу

полпучка укропа

2 столовые ложки растительного масла

Процесс приготовления:

Ошпарьте помидоры кипятком, снимите с них кожицу и нарежьте кубиками. Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкими кружочками, чеснок — мелко порубите. Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте небольшими ломтиками. В глубоком сотейнике разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте перец и жарьте еще 5 минут. Затем положите помидоры и тушите на среднем огне 10 минут. В середине тушения добавьте перец чили и чеснок, а также нарезанное яблоко. Продолжайте жарить еще 5 минут. Посолите, поперчите и добавьте сахар по вкусу. Положите баклажаны, перемешайте и жарьте 5 минут без крышки, затем накройте крышкой и тушите до готовности (10-15 минут). Посыпьте соте укропом, выключите огонь и дайте блюду настояться 20-30 минут.

Уточнения

Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.



Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

