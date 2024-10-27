Овощное соте с баклажанами: благодаря секретному ингредиенту блюдо приобретает пикантный вкус

Овощное соте с баклажанами — это не только замечательный гарнир к рыбе или мясу, но и превосходный соус к пасте или полноценное блюдо. Для его приготовления рекомендуется использовать сезонные овощи, выращенные на грядке: баклажаны, молодую морковь и спелые помидоры.
В этом рецепте есть один секретный ингредиент — кислое яблоко, которое придает соусу неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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