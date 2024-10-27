Клюквенный соус: яркое дополнение к блюдам из птицы и дичи, а также сэндвичам

Клюквенный соус — это вкусное и полезное дополнение к различным блюдам, которое придаёт им особую изюминку. Этот соус готовится из свежих или замороженных ягод клюквы, сахара, соли и небольшого количества воды. Процесс приготовления прост и занимает всего лишь 30 минут.
Ингредиенты:
Приготовление:
Соус идеально подходит к запечённой утке, гусю и блюдам из дичи. Его также можно использовать и в сэндвичах с индейкой.
Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.
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