Клюквенный соус: яркое дополнение к блюдам из птицы и дичи, а также сэндвичам

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Клюквенный соус — это вкусное и полезное дополнение к различным блюдам, которое придаёт им особую изюминку. Этот соус готовится из свежих или замороженных ягод клюквы, сахара, соли и небольшого количества воды. Процесс приготовления прост и занимает всего лишь 30 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

Ингредиенты:

клюква — 150 г;

вода — 200 мл;

сахар — 50 г;

картофельный крахмал — 15 г.

Приготовление:

Если используете замороженную клюкву, положите её на ночь в холодильник, чтобы она разморозилась. Свежую клюкву тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Переложите ягоды в сотейник, добавьте половину воды и сахар. Поставьте сотейник на огонь и доведите до кипения. Варите на медленном огне около 10-15 минут, периодически помешивая. В остатке воде разведите картофельный крахмал. Когда клюква станет мягкой и начнёт лопаться, тонкой струйкой влейте разведённый крахмал, постоянно помешивая соус. Продолжайте варить соус ещё 3-5 минут, пока он не загустеет. Снимите соус с огня и дайте ему остыть. Перед подачей пюрируйте соус погружным блендером, чтобы масса стала однородной. Охладите готовый соус перед подачей — так его вкус станет насыщеннее.

Соус идеально подходит к запечённой утке, гусю и блюдам из дичи. Его также можно использовать и в сэндвичах с индейкой.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

