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Клюквенный соус: яркое дополнение к блюдам из птицы и дичи, а также сэндвичам

1:36
Еда

Клюквенный соус — это вкусное и полезное дополнение к различным блюдам, которое придаёт им особую изюминку. Этот соус готовится из свежих или замороженных ягод клюквы, сахара, соли и небольшого количества воды. Процесс приготовления прост и занимает всего лишь 30 минут.

Клюквенный соус: яркое дополнение к блюдам из птицы и дичи, а также сэндвичам
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • клюква — 150 г;
  • вода — 200 мл;
  • сахар — 50 г;
  • картофельный крахмал — 15 г.

Приготовление:

  1. Если используете замороженную клюкву, положите её на ночь в холодильник, чтобы она разморозилась. Свежую клюкву тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Переложите ягоды в сотейник, добавьте половину воды и сахар.
  3. Поставьте сотейник на огонь и доведите до кипения. Варите на медленном огне около 10-15 минут, периодически помешивая.
  4. В остатке воде разведите картофельный крахмал.
  5. Когда клюква станет мягкой и начнёт лопаться, тонкой струйкой влейте разведённый крахмал, постоянно помешивая соус.
  6. Продолжайте варить соус ещё 3-5 минут, пока он не загустеет.
  7. Снимите соус с огня и дайте ему остыть.
  8. Перед подачей пюрируйте соус погружным блендером, чтобы масса стала однородной.
  9. Охладите готовый соус перед подачей — так его вкус станет насыщеннее.

Соус идеально подходит к запечённой утке, гусю и блюдам из дичи. Его также можно использовать и в сэндвичах с индейкой.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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