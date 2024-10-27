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Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина

2:50
Еда

Что может быть лучше, чем свежеиспечённые блинчики, особенно если они начинены вкуснейшей начинкой! Для наполнения этих восхитительных блинов вы можете выбрать самые разнообразные ингредиенты: мясной или грибной фарш, сыр, творог, ягоды или овощи, такие как тушёная капуста. Для начинки подойдёт как свежая капуста, так и та, что осталась после приготовления голубцов.

Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0

Фаршированные блины — это идеальное блюдо для завтрака, вечернего чаепития или для перекуса на работе. Они станут вашим любимым лакомством, а их приготовление не отнимет много времени и сил.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 255 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Молоко 3,2% — 450 мл
  • Соль — 1–2 щепотки
  • Сахар — 8–10 г
  • Растительное масло — 20 мл
  • Белокочанная капуста — 420–450 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Сливочное масло — 25 г
  • Вода — 60 мл

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко, соль и сахар. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы ингредиенты соединились в однородную массу.
  2. Постепенно всыпайте муку, не прекращая помешивать, чтобы избежать образования комочков. В конце добавьте растительное масло и оставьте тесто отдыхать на 15 минут.
  3. Нарежьте листья капусты, оставшиеся после приготовления голубцов, тонкой соломкой. Репчатый лук очистите и измельчите.
  4. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте капусту и лук. Посолите, перемешайте и тушите на медленном огне под крышкой с небольшим количеством воды в течение 15–20 минут. По желанию можно добавить 1 столовую ложку томатной пасты для более насыщенного вкуса и аромата.
  5. Разогрейте сковороду для блинов. Зачерпните половником тесто и равномерно распределите его по сковороде. Выпекайте блины по 1 минуте с каждой стороны, чтобы они получились тонкими и нежными.
  6. Начините блины тушёной капустой и сверните их конвертиком. На один блин используйте примерно 1 столовую ложку начинки. Если вы любите блины с хрустящей корочкой, то перед подачей на стол можно дополнительно обжарить их на сковороде.

Готово! Ваши фаршированные блинчики с тушёной капустой готовы украсить любое чаепитие или стать прекрасным перекусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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