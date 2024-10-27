Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше, чем свежеиспечённые блинчики, особенно если они начинены вкуснейшей начинкой! Для наполнения этих восхитительных блинов вы можете выбрать самые разнообразные ингредиенты: мясной или грибной фарш, сыр, творог, ягоды или овощи, такие как тушёная капуста. Для начинки подойдёт как свежая капуста, так и та, что осталась после приготовления голубцов.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0

Фаршированные блины — это идеальное блюдо для завтрака, вечернего чаепития или для перекуса на работе. Они станут вашим любимым лакомством, а их приготовление не отнимет много времени и сил.

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 255 г

Куриные яйца — 2 шт.

Молоко 3,2% — 450 мл

Соль — 1–2 щепотки

Сахар — 8–10 г

Растительное масло — 20 мл

Белокочанная капуста — 420–450 г

Репчатый лук — 1 шт.

Сливочное масло — 25 г

Вода — 60 мл

Способ приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца, добавьте молоко, соль и сахар. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы ингредиенты соединились в однородную массу. Постепенно всыпайте муку, не прекращая помешивать, чтобы избежать образования комочков. В конце добавьте растительное масло и оставьте тесто отдыхать на 15 минут. Нарежьте листья капусты, оставшиеся после приготовления голубцов, тонкой соломкой. Репчатый лук очистите и измельчите. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте капусту и лук. Посолите, перемешайте и тушите на медленном огне под крышкой с небольшим количеством воды в течение 15–20 минут. По желанию можно добавить 1 столовую ложку томатной пасты для более насыщенного вкуса и аромата. Разогрейте сковороду для блинов. Зачерпните половником тесто и равномерно распределите его по сковороде. Выпекайте блины по 1 минуте с каждой стороны, чтобы они получились тонкими и нежными. Начините блины тушёной капустой и сверните их конвертиком. На один блин используйте примерно 1 столовую ложку начинки. Если вы любите блины с хрустящей корочкой, то перед подачей на стол можно дополнительно обжарить их на сковороде.

Готово! Ваши фаршированные блинчики с тушёной капустой готовы украсить любое чаепитие или стать прекрасным перекусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

