Белорусские колдуны с мясной начинкой: аппетитные драники, которые покорят ваше сердце

Белорусские колдуны с мясной начинкой — это не только вкусное, но и невероятно сытное блюдо, которое станет прекрасным выбором для обеда или ужина. Их готовят из картофельного теста с добавлением мясного фарша, что делает их поистине восхитительными.
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
Картофель — 6 штук
Мясной фарш — 200 г
Мука — 2 столовые ложки
Растительное масло — 2 столовые ложки
Чеснок — 2 зубчика
Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Добавьте соль и оставьте на 10 минут, чтобы ушла лишняя жидкость.
Затем добавьте муку и свежемолотый чёрный перец. Тщательно перемешайте — тесто готово!
Приготовьте начинку, смешав фарш с чесноком, солью и перцем.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите картофельное тесто тонким слоем, придав ему форму оладушка. Сверху положите фарш и разровняйте его. Третьим слоем снова выложите картофельное тесто.
Обжаривайте драники с обеих сторон по 3 минуты до золотистой корочки.
Переложите готовые изделия в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 25 минут.
Подавайте колдуны со сметаной и свежей зеленью — они не оставят равнодушными ваших близких!
Уточнения
Колдуны (бел. калдуны́) — блюдо традиционной белорусской, литовской и польской кухонь.