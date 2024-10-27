Белорусские колдуны с мясной начинкой: аппетитные драники, которые покорят ваше сердце

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Белорусские колдуны с мясной начинкой — это не только вкусное, но и невероятно сытное блюдо, которое станет прекрасным выбором для обеда или ужина. Их готовят из картофельного теста с добавлением мясного фарша, что делает их поистине восхитительными.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Картофель — 6 штук

Мясной фарш — 200 г

Мука — 2 столовые ложки

Растительное масло — 2 столовые ложки

Чеснок — 2 зубчика

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Добавьте соль и оставьте на 10 минут, чтобы ушла лишняя жидкость. Затем добавьте муку и свежемолотый чёрный перец. Тщательно перемешайте — тесто готово! Приготовьте начинку, смешав фарш с чесноком, солью и перцем. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите картофельное тесто тонким слоем, придав ему форму оладушка. Сверху положите фарш и разровняйте его. Третьим слоем снова выложите картофельное тесто. Обжаривайте драники с обеих сторон по 3 минуты до золотистой корочки. Переложите готовые изделия в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 25 минут.

Подавайте колдуны со сметаной и свежей зеленью — они не оставят равнодушными ваших близких!

Уточнения

Колдуны (бел. калдуны́) — блюдо традиционной белорусской, литовской и польской кухонь.



