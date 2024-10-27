Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина
Тарасова посоветовала Трусовой потренироваться с полгодика для хороших выступлений
Какие заболевания грозят собакам чаще других?
Откройте секреты успешной посадки картофеля: новые методы для огородников!
Ошибки при перестановке мебели: как не испортить интерьер
В США Delta подаёт в суд на CrowdStrike
Prius с солнечными панелями: заряд от солнца даже в движении
Почему стерилизованная кошка снова просит кота?
Древесное строительство на подъёме: новые технологии позволяют возводить деревянные многоэтажные здания

Белорусские колдуны с мясной начинкой: аппетитные драники, которые покорят ваше сердце

1:28
Еда

Белорусские колдуны с мясной начинкой — это не только вкусное, но и невероятно сытное блюдо, которое станет прекрасным выбором для обеда или ужина. Их готовят из картофельного теста с добавлением мясного фарша, что делает их поистине восхитительными.

Белорусские колдуны с мясной начинкой: аппетитные драники, которые покорят ваше сердце
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 штук
  • Мясной фарш — 200 г
  • Мука — 2 столовые ложки
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите картофель и натрите его на крупной тёрке. Добавьте соль и оставьте на 10 минут, чтобы ушла лишняя жидкость.
  2. Затем добавьте муку и свежемолотый чёрный перец. Тщательно перемешайте — тесто готово!
  3. Приготовьте начинку, смешав фарш с чесноком, солью и перцем.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите картофельное тесто тонким слоем, придав ему форму оладушка. Сверху положите фарш и разровняйте его. Третьим слоем снова выложите картофельное тесто.
  5. Обжаривайте драники с обеих сторон по 3 минуты до золотистой корочки.
  6. Переложите готовые изделия в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 25 минут.

Подавайте колдуны со сметаной и свежей зеленью — они не оставят равнодушными ваших близких!

Уточнения

Колдуны (бел. калдуны́) — блюдо традиционной белорусской, литовской и польской кухонь.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
Блинчики с начинкой из тушёной капусты: шикарное блюдо для расслабленного завтрака или ужина
Тарасова посоветовала Трусовой потренироваться с полгодика для хороших выступлений
Какие заболевания грозят собакам чаще других?
Откройте секреты успешной посадки картофеля: новые методы для огородников!
Ошибки при перестановке мебели: как не испортить интерьер
В США Delta подаёт в суд на CrowdStrike
Prius с солнечными панелями: заряд от солнца даже в движении
Почему стерилизованная кошка снова просит кота?
Древесное строительство на подъёме: новые технологии позволяют возводить деревянные многоэтажные здания
Огород на подоконнике: создаем уют и свежесть в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.