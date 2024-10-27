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Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки

1:37
Еда

В мире кулинарии есть блюда, которые стали настоящими символами своей страны или региона. Одно из таких блюд — австрийский штрудель, известный своим нежным тестом, ароматной начинкой и хрустящей корочкой. Этот десерт стал популярным во многих странах, и сегодня мы расскажем вам, как приготовить классический австрийский штрудель с яблоками.

Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, CC BY-SA 4.0

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • вода — 80 мл;
  • масло растительное — 40 мл;
  • яблоки — 700 г;
  • изюм — 50 г;
  • манка — 50 г;
  • корица молотая — 1 чайная ложка;
  • сок лимона — 1 столовая ложка;
  • масло сливочное — 50 г.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Смешайте муку и соль, добавьте воду и масло, замесите тесто и оставьте его на час в тёплом месте.
  2. Нарежьте яблоки кубиками, добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.
  3. Переложите тесто на полотенце, раскатайте его в тонкий прямоугольник и равномерно распределите начинку, оставив края свободными (примерно 3 см).
  4. Смажьте края сливочным маслом и сверните штрудель с помощью полотенца.
  5. Положите штрудель на противень, смажьте его маслом или яйцом и выпекайте в течение 30-35 минут.
  6. Дайте десерту остыть, посыпьте его сахарной пудрой и полейте ванильным соусом.

Уточнения

Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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