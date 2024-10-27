Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки

В мире кулинарии есть блюда, которые стали настоящими символами своей страны или региона. Одно из таких блюд — австрийский штрудель, известный своим нежным тестом, ароматной начинкой и хрустящей корочкой. Этот десерт стал популярным во многих странах, и сегодня мы расскажем вам, как приготовить классический австрийский штрудель с яблоками.
Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
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