Быстрый способ приготовления маринованной свеклы для любого стола

Маринованная свекла — это простая и полезная закуска, которая добавит разнообразие в рацион. Несмотря на то, что многие хозяйки обходят стороной маринование свеклы, это может стать отличным дополнением к любому столу.
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM
Рецепт маринованной свеклы
Ингредиенты:
3 кг свеклы
0,5 стакана уксуса
около 1 литра воды
90 г соли
Метод приготовления:
Тщательно промойте свеклу и отварите её до готовности. Лучше использовать мелкие корнеплоды — они быстрее варятся и равномерно промаринуются.
Пока свекла варится, подготовьте маринад. Соедините соль, уксус и воду, доведите до кипения на плите, затем снимите с огня и дайте остыть.
Нарежьте отваренную свеклу на ломтики средней толщины и выложите в емкость для маринования.
Залейте свеклу подготовленным маринадом, накройте стерилизованными крышками и оставьте на 48 часов в прохладном месте для маринования.