Быстрый способ приготовления маринованной свеклы для любого стола

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Маринованная свекла — это простая и полезная закуска, которая добавит разнообразие в рацион. Несмотря на то, что многие хозяйки обходят стороной маринование свеклы, это может стать отличным дополнением к любому столу.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Рецепт маринованной свеклы

Ингредиенты:

3 кг свеклы

0,5 стакана уксуса

около 1 литра воды

90 г соли

Метод приготовления:

Тщательно промойте свеклу и отварите её до готовности. Лучше использовать мелкие корнеплоды — они быстрее варятся и равномерно промаринуются. Пока свекла варится, подготовьте маринад. Соедините соль, уксус и воду, доведите до кипения на плите, затем снимите с огня и дайте остыть. Нарежьте отваренную свеклу на ломтики средней толщины и выложите в емкость для маринования. Залейте свеклу подготовленным маринадом, накройте стерилизованными крышками и оставьте на 48 часов в прохладном месте для маринования.