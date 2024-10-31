Как правильно хранить еду в холодильнике, чтобы она не портилась

Быстрое порча продуктов в холодильнике — проблема, с которой сталкиваются многие. Часто это вызывает сомнения в исправности техники, однако в большинстве случаев причина кроется не в самом устройстве, а в условиях хранения.
Чистота
Для сохранения свежести продуктов крайне важно поддерживать чистоту в холодильнике. Рекомендуется тщательно мыть его хотя бы раз в неделю, используя уксус или соду. Это поможет предотвратить развитие бактерий и неприятных запахов.
Температура
Оптимальная температура в холодильнике — около 4°C. Именно при таком показателе активность бактерий замедляется, и продукты хранятся дольше. Проверьте температуру и отрегулируйте её при необходимости.
Наполняемость
Переполненный холодильник затрудняет циркуляцию воздуха, что негативно сказывается на хранении продуктов. Чтобы избежать этого, старайтесь не загружать холодильник слишком плотно, оставляя пространство для воздухообмена.
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