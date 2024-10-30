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Рецепт, который превратит обычный куриный салат в настоящий шедевр

1:12
Еда

Сытные салаты многим по душе, но они должны быть не только питательными, но и изысканными. Чтобы салат получился вкусным и соответствовал этим критериям, стоит обратить внимание на курицу как на основной компонент.

Рецепт, который превратит обычный куриный салат в настоящий шедевр
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Рецепт сытного салата с курицей и маринованными огурцами

Ингредиенты:

  • 400 г отварной куриной грудки
  • 1 морковь и 1 луковица
  • 3 маринованных огурца
  • 2 дольки чеснока
  • растительное масло
  • соль и перец по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте отварную курицу кубиками среднего размера. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук и морковь до золотистой корочки. Ближе к концу добавьте измельчённый чеснок, чтобы он раскрыл свой аромат.
  2. Выложите курицу в миску для смешивания салата и добавьте обжаренные овощи.
  3. Нарежьте маринованные огурцы, как и курицу, кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
  4. Перемешайте салат, добавьте соль и перец по вкусу. Для заправки лучше использовать домашний майонез, чтобы блюдо получилось особенно вкусным.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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