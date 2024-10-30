Рецепт, который превратит обычный куриный салат в настоящий шедевр

Сытные салаты многим по душе, но они должны быть не только питательными, но и изысканными. Чтобы салат получился вкусным и соответствовал этим критериям, стоит обратить внимание на курицу как на основной компонент.
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0
Рецепт сытного салата с курицей и маринованными огурцами
Ингредиенты:
400 г отварной куриной грудки
1 морковь и 1 луковица
3 маринованных огурца
2 дольки чеснока
растительное масло
соль и перец по вкусу
Процесс приготовления:
Нарежьте отварную курицу кубиками среднего размера. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук и морковь до золотистой корочки. Ближе к концу добавьте измельчённый чеснок, чтобы он раскрыл свой аромат.
Выложите курицу в миску для смешивания салата и добавьте обжаренные овощи.
Нарежьте маринованные огурцы, как и курицу, кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
Перемешайте салат, добавьте соль и перец по вкусу. Для заправки лучше использовать домашний майонез, чтобы блюдо получилось особенно вкусным.