Рецепт, который превратит обычный куриный салат в настоящий шедевр

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Сытные салаты многим по душе, но они должны быть не только питательными, но и изысканными. Чтобы салат получился вкусным и соответствовал этим критериям, стоит обратить внимание на курицу как на основной компонент.

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Рецепт сытного салата с курицей и маринованными огурцами

Ингредиенты:

400 г отварной куриной грудки

1 морковь и 1 луковица

3 маринованных огурца

2 дольки чеснока

растительное масло

соль и перец по вкусу

Процесс приготовления:

Нарежьте отварную курицу кубиками среднего размера. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук и морковь до золотистой корочки. Ближе к концу добавьте измельчённый чеснок, чтобы он раскрыл свой аромат. Выложите курицу в миску для смешивания салата и добавьте обжаренные овощи. Нарежьте маринованные огурцы, как и курицу, кубиками и добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте салат, добавьте соль и перец по вкусу. Для заправки лучше использовать домашний майонез, чтобы блюдо получилось особенно вкусным.