Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время

С наступлением осени в рационе всё чаще появляются сезонные продукты, и тыква — один из самых популярных и полезных. Её мягкий вкус и богатый состав делают тыкву отличной основой для согревающих блюд.
Рецепт пряного тыквенного супа с кускусом
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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