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Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время

1:18
Еда

С наступлением осени в рационе всё чаще появляются сезонные продукты, и тыква — один из самых популярных и полезных. Её мягкий вкус и богатый состав делают тыкву отличной основой для согревающих блюд.

Осенний рецепт тыквенного супа, который вас согреет в холодное время
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рецепт пряного тыквенного супа с кускусом

Ингредиенты:

  • 400 г тыквы
  • кусочек свежего корня имбиря
  • луковица и картофель — по одной штуке
  • долька чеснока
  • 1 ст. л. растительного масла и 1 ч. л. сливочного масла
  • 2 лавровых листа
  • 5 ст. л. кускуса
  • соль и кориандр по вкусу
  • зелень по желанию

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте сковороду, соедините растительное и сливочное масло, доведите до однородного состояния. Обжарьте лук до золотистой корочки.
  2. Добавьте натёртый имбирь, специи и лавровый лист, слегка обжарьте.
  3. Введите кубики тыквы и картофеля, перемешайте, немного обжарьте, чтобы они раскрыли свой вкус.
  4. Влейте воду, накройте крышкой и варите около 15 минут. Затем посолите, добавьте измельчённый чеснок.
  5. Через 5 минут используйте блендер, чтобы превратить суп в пюре. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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