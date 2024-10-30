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Ошибка при приготовлении рыбных котлет, из-за которой они теряют сочность

1:08
Еда

Многим знакома ситуация, когда рыбные котлеты не получаются такими, как хотелось бы: недостаточно сочными или нежными. Однако есть несколько проверенных добавок, которые помогут изменить ситуацию и улучшить вкус блюда.

Ошибка при приготовлении рыбных котлет, из-за которой они теряют сочность
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0

Какие добавки сделать котлеты сочными и нежными

Сало

Это классическая добавка, которую часто используют для придания сочности. Рыбные котлеты с добавлением небольшого кусочка сала получаются более нежными и насыщенными. Просто перекрутите небольшой кусок сала в мясорубке и добавьте к основному фаршу.

Сливочное масло

Если готовите котлеты из сухой рыбы, сливочное масло поможет сделать их более мягкими. Заморозьте масло и натрите его на терке, чтобы оно равномерно распределилось в фарше, придавая котлетам приятную нежность и сочность.

Тыква

Чтобы придать котлетам сочности и интересный вкус, добавьте немного натертой тыквы. Она не только делает котлеты более сочными, но и обогащает вкус, придавая блюду особенную нотку.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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