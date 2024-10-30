Как приготовить картошку с хрустящей корочкой и мягкой внутри

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы жареная картошка получалась идеальной, опытные кулинары используют ряд секретов, которые делают блюдо особенно вкусным и аппетитным. Некоторые из этих хитростей известны многим, но есть и менее распространенные приемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Как добиться идеальной жареной картошки

Сливочное масло и куркума для корочки

Чтобы картофель приобрёл золотистый оттенок и аппетитную корочку, добавьте сливочное масло и немного куркумы. Это не только улучшит внешний вид, но и придаст блюду лёгкий пряный аромат.

Смесь растительного масла и сала для особого вкуса

Если вы хотите получить более насыщенный вкус, попробуйте жарить картофель на смеси растительного масла и растопленного сала. Этот способ добавит блюду особый оттенок вкуса, делая его более выразительным.

Мука для равномерной прожарки

Часто случается, что картофель снаружи уже готов, а внутри остаётся сырым. Добавление муки поможет решить эту проблему. Для этого картофель нужно вымыть, оставить в воде на 20 минут и обсушить. Затем пересыпьте его в дуршлаг, добавьте приправы и ложку муки, тщательно перемешайте. Благодаря муке картофель прожаривается равномерно и становится хрустящим.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён семейства Паслёновые.

