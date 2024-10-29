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Какие продукты можно добавить в любой салат

1:14
Еда

Для многих салаты — это не только дополнение к обеду или ужину, но и самостоятельное блюдо. Чтобы сделать салат ещё вкуснее и разнообразить его, можно использовать несколько интересных добавок.

Какие продукты можно добавить в любой салат
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Как улучшить вкус салата

Пряное масло

Если вы используете растительное масло в качестве заправки, попробуйте заменить его на пряное. Такое масло можно купить в магазине или приготовить самостоятельно, добавив в бутылку с маслом травы и пряности. Это придаст заправке изысканный аромат и богатый вкус.

Семена и орехи

Включение орехов и семян придаёт салату текстурное разнообразие и вкус. Кедровые орехи отлично подходят для большинства салатов, делая их более насыщенными. Универсальной добавкой можно также считать семена кунжута, которые придают лёгкую хрустящую нотку.

Различные виды сыра

Сыры способны сделать салат более сытным и насыщенным. Подойдут тёртый твёрдый сыр, мягкий творожный или козий сыр. Популярностью также пользуется тофу, который может стать отличным дополнением для вегетарианских салатов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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