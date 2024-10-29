Как улучшить вкус отварной картошки

Отварной картофель — это один из самых простых гарниров, который многие хозяйки готовят на обед или ужин. Однако у одних он получается ароматным и насыщенным, а у других — посредственным. В чём же секрет вкусного картофеля?
Добавьте розмарин
Помимо привычных петрушки и укропа, используйте и розмарин, который отлично дополняет картофель. Достаточно добавить пару веточек во время варки, чтобы гарнир стал более ароматным и аппетитным.
Контролируйте количество воды
Слишком большое количество воды снижает насыщенность вкуса картофеля. Вода должна лишь слегка покрывать клубни, так сохраняется лучший вкус.
Чеснок и другие добавки
Пару долек чеснока можно положить в воду при варке вместе с морковью или луком для усиления аромата. Но для наилучшего результата добавьте измельчённый чеснок в уже готовый картофель, смешав его с зеленью — укропом и петрушкой. Так картофель приобретет насыщенный вкус и станет по-настоящему образцовым гарниром.
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